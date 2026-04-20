¿Sale el sol en Mendoza? Así estará el tiempo este martes y durante los próximos días
Según Contingencias Climáticas, a partir del mediodía comienzan a mejorar las condiciones climáticas en Mendoza.
El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este martes 21 de abril una jornada con nubosidad variable y poco cambio de la temperatura. Después de dos días “frescos”, comienzan a mejorar las condiciones meteorológicas en Mendoza.
Se espera una mínima de 8ºC y una máxima de 20ºC.
Así estará el tiempo este martes en Mendoza
- Viento: circulación de vientos calmos durante la mayor parte del día. En horas de la tarde se prevé una brisa leve del este en el Valle de Uco y en la zona Sur, sin intensidades significativas.
- Nubosidad: amanecerá nublado en Gran Mendoza, zona Este y Valle de Uco, sin precipitaciones. A las 11 comenzará a despejarse progresivamente toda la provincia.
- Alta Montaña: amanecerá despejado. A partir de las 14 se incrementará la nubosidad en la zona Sur, luego en la zona Centro y hacia la noche en la zona norte, entre seminublado y nublado. No se prevén precipitaciones.
Pronóstico para los próximos días
El miércoles se anticipa nublado, con ascenso de la temperatura: la máxima sería de 23ºC. Esta tendencia se mantendrá el jueves y viernes, pero el fin de semana es posible que el tiempo vuelva a desmejorar en la provincia.
De momento no hay alertas del SMN.