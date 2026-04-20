¿Sale el sol en Mendoza? Así estará el tiempo este martes y durante los próximos días

Según Contingencias Climáticas, a partir del mediodía comienzan a mejorar las condiciones climáticas en Mendoza.

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este martes 21 de abril una jornada con nubosidad variable y poco cambio de la temperatura. Después de dos días “frescos”, comienzan a mejorar las condiciones meteorológicas en Mendoza.

Se espera una mínima de 8ºC y una máxima de 20ºC.

Así estará el tiempo este martes en Mendoza Viento: circulación de vientos calmos durante la mayor parte del día. En horas de la tarde se prevé una brisa leve del este en el Valle de Uco y en la zona Sur, sin intensidades significativas.

circulación de vientos calmos durante la mayor parte del día. En horas de la tarde se prevé una brisa leve del este en el Valle de Uco y en la zona Sur, sin intensidades significativas. Nubosidad: amanecerá nublado en Gran Mendoza, zona Este y Valle de Uco, sin precipitaciones. A las 11 comenzará a despejarse progresivamente toda la provincia.

amanecerá nublado en Gran Mendoza, zona Este y Valle de Uco, sin precipitaciones. A las 11 comenzará a despejarse progresivamente toda la provincia. Alta Montaña: amanecerá despejado. A partir de las 14 se incrementará la nubosidad en la zona Sur, luego en la zona Centro y hacia la noche en la zona norte, entre seminublado y nublado. No se prevén precipitaciones. Pronóstico para los próximos días El miércoles se anticipa nublado, con ascenso de la temperatura: la máxima sería de 23ºC. Esta tendencia se mantendrá el jueves y viernes, pero el fin de semana es posible que el tiempo vuelva a desmejorar en la provincia.

pronóstico martes El pronóstico de Contingencias Climáticas para los próximos días en Mendoza.