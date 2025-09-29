Rompió el silencio la escuela que quedó en la polémica por los cánticos antisemitas: repudió la actitud de los alumnos y la empresa

La Escuela Humanos , una institución educativa privada ubicada en Canning, lanzó un comunicado a modo de respuesta frente a la viralización de un video de grupo de alumnos que entonaron cánticos antisemitas en su viaje de egresados a Bariloche.

En las imágenes, se escuchaba la frase: "Hoy quemamos judíos", mientras se vio a un coordinador de la empresa de viajes alentar a los estudiantes de quinto año con los cánticos .

"Repudiamos energéticamente el accionar de un grupo de alumnos" , comienza el escrito publicado el domingo. "De igual manera, repudiamos la actitud de la empresa organizadora y del coordinador a cargo , aclarando que nuestra institución no tiene vínculo alguno con sus prácticas y mensajes", continúa.

"Los cánticos difundidos no representan en lo absoluto los valores de nuestra escuela, basada en el respeto, la inclusión y la convivencia democrática", afirmaron.

A modo de conclusión, aseguraron que tomarán las medidas correspondientes y que reafirman su compromiso a seguir construyendo "una comunidad más justa e inclusiva".

canticos antisemitas Comunicado de la Escuela Humanos via Instagram.

Horas más tarde, lanzaron otro comunicado en el cual informan que habían tomado contacto con la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (Daia). "Emprenderemos un trabajo de capacitación y revisión de lo sucedido. Renovamos así nuestro compromiso en contra de todo tipo de racismo, antisemitismo y discursos de odio”, concluyó el escrito.