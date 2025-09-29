Feriado confirmado en octubre: el Gobierno movió una fecha y habrá fin de semana largo

Septiembre se despide sin feriados en el calendario , pero octubre aparece con otra dinámica: trae un día de descanso que se convierte en un fin de semana largo para millones de argentinos.

Este feriado corresponde al Día de la Raza, que en 2010 fue renombrado como Día del Respeto a la Diversidad Cultural y se conmemora cada 12 de octubre, pero como en 2025 caerá domingo, el Gobierno decidió trasladarlo al viernes 10 para favorecer la actividad turística y el consumo interno. La medida fue oficializada en la resolución 139/2025 publicada en el Boletín Oficial y firmada por el presidente Javier Milei.

El feriado tiene carácter nacional y abarca tanto al sector público como al privado. Esto implica que los empleadores deben pagar la jornada al doble en caso de que sus trabajadores deban asistir, sin excepciones.

La administración pública, los bancos y las escuelas permanecerán cerrados, mientras que en el comercio y la gastronomía la actividad podrá continuar, pero con el pago de recargos salariales. Así, se espera un movimiento turístico importante, con impacto directo en economías regionales y el consumo interno .

Qué feriados quedan en 2025

Tras octubre, el calendario nacional marca dos fines de semana extendidos más. En noviembre, habrá un fin de semana “extra large” con tres días de descanso: el viernes 21 fue declarado feriado turístico y el lunes 24 se trasladó el Día de la Soberanía Nacional (originalmente el 20 de noviembre).

En diciembre quedarán los últimos feriados del año: el lunes 8 de diciembre por la Inmaculada Concepción de María, que sumará otro fin de semana largo antes de las fiestas de fin de año, y finalmente la Navidad, el jueves 25 de diciembre, que será el cierre del calendario de feriados 2025.