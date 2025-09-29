Cornejo visita el Consejo de Mayo y vuelve a cortar cintas con Bullrich y Petri en Mendoza

El Gobierno nacional reunirá este lunes al Consejo de Mayo en la Casa Rosada. El gobernador mendocino Alfredo Cornejo se encuentra en Buenos Aires y participará del encuentro. Posteriormente, el mandatario regresará a Mendoza para recibir a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , y al ministro de Defensa, Luis Petri , para realizar dos inauguraciones en horas de la tarde.

Cerca de las 10 de la mañana comenzará una nueva reunión del Consejo de Mayo, convocada por el presidente Javier Milei, tras la gira que realizó la última semana en Estados Unidos y el respaldo político y económico que obtuvo de la administración del presidente Donald Trump.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, recibirá en la Casa Rosada a los integrantes del órgano colegiado creado por el presidente Milei que tierno como objetivo elaborar propuestas legislativas y reformas vinculadas a los objetivos del Pacto de Mayo, firmado con gobernadores a mediados de 2024.

Según trascendió, estarán presentes el ministro de Desregulación Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; la senadora Carolina Losada; el diputado Cristian Ritondo; Gerardo Martínez, de la UOCRA; y Martín Rappallini, titular de la UIA. También dirá presente el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo , quien fue elegido como representante de los mandatarios provinciales.

Previamente, Cornejo mantendrá un encuentro con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, en la Casa de Chubut ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Luis Petri Patricia Bullrich Santiago Tagua/MDZ

En tanto, luego de la reunión en la Casa Rosada, el mandatario mendocino emprenderá el regreso a Mendoza para recibir a dos ministros de Milei en territorio provincial para realizar dos inauguraciones.

Esta tarde se espera la visita a la provincia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y del ministros de Defensa, Luis Petri, quienes encabezarán la inauguración de la nueva sede de la Policía Federal, que estará ubicada en Guaymallén, en las inmediaciones de la sede municipal de este municipio. Mientras que también se inaugurará las nuevas oficinas de Gendarmería en la provincia, ubicadas en Puente de Hierro.

La visita y las actividades de los ministros nacionales se da en el marco de la campaña para las elecciones legislativas del 26 de octubre. Ambos integrantes del Gabinete de Milei son candidatos en los próximos comicios. Bullrich es candidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires, mientras que Petri encabeza la lista de candidatos a diputados nacionales del oficialismo en Mendoza.