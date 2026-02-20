Rodrigo Vagoneta celebra 20 temporadas en Mar del Plata: "El humor me salvó la vida"

Rodrigo Vagoneta , humorista que supo brillar en tiempos de alta competencia en la televisión argentina, recibió a MDZ en el Teatro San Martín de Mar del Plata , donde por tercer año consecutivo protagoniza “Chistes Ya”, obra nominada a los Premios Estrellas de Mar.

En una charla íntima repasó su infancia marcada por la muerte de su madre, el quiebre que lo llevó a dejar el alcohol, el rol central de su familia y el presente que lo encuentra pleno, con la televisión nuevamente en el horizonte. En ese recorrido, explica por qué el humor fue su salvación.

Rodrigo “Vagoneta” Rodríguez cumple 20 temporadas consecutivas en Mar del Plata. Desde el escenario que sostiene desde hace dos décadas, habló de los momentos que marcaron su historia personal y profesional. La risa, asegura, no fue solo una elección artística: fue una herramienta para atravesar el dolor, reconstruirse y sostenerse en los momentos más difíciles.

Hace 20 años que Vagoneta sostiene su lugar en la temporada marplatense. En “Chistes Ya”, espectáculo nominado a los Premios Estrella de Mar, incorporó este verano una fotonovela interactiva en la que el público decide el rumbo de la historia con la luz de sus celulares. “Preguntamos de dónde son y llegamos a contar gente de 18 provincias distintas en una misma función. Es increíble”, contó. “La gente vota, elige qué le pasa al personaje y se va sintiéndose parte”.

Esa participación activa, explica, es el corazón del show. Incluso días antes del estreno, una hernia de disco puso en duda su desempeño físico. Sin embargo, decidió sostener el espectáculo tal como lo había pensado. Después de 20 temporadas, el escenario sigue siendo prioridad.

El humor como refugio y motor de vida

Vagoneta tenía ocho años cuando murió su madre. Esa pérdida marcó su infancia y su manera de atravesar el dolor. “Yo estaba muy triste todo el tiempo”, recordó. En ese contexto, hacer reír dejó de ser un juego y se convirtió en una necesidad. “El humor me salvó la vida”, afirma hoy. No lo dice como una frase hecha. Explica que el humor fue la forma que encontró para no quedarse atrapado en la tristeza.

Primero fue una burbuja que lo protegió del dolor. Después, una manera de generar vínculo cuando todo parecía desordenado. Con el tiempo, esa herramienta se transformó en vocación y en su profesión. Su padre, actor y director teatral, dejó el escenario para criarlo a él y a sus hermanos. “Tuvo que ser padre y madre a la vez”, señaló. De él heredó el amor por el teatro y una idea que aún sostiene: el escenario no es sólo trabajo, también es un espacio de reconstrucción.

Superación personal: la lucha contra el alcohol

Años después, atravesó otro momento crítico. Reconoció que tuvo un problema con el alcohol y que el quiebre fue claro. “No pude sostener a mi hijo en brazos”, recordó. “Ese día entendí que tenía un problema grave”. La escena fue determinante. “Si no me detenía, no iba a poder cumplir mis sueños ni ser el padre que soy hoy”.

Hace diez años que está limpio. Desde entonces, asegura que su prioridad cambió por completo. En ese proceso de recuperación, volvió a apoyarse en lo que siempre lo sostuvo: el humor. Ya no como escape, sino como motor para construir una nueva etapa.

Éxito, fracaso y filosofía de vida de Rodrigo Vagoneta

Con 20 temporadas en Mar del Plata, podría medir su carrera en permanencia y reconocimiento. Sin embargo, su mirada es distinta. “El fracaso es no animarse. No intentarlo”, sostuvo. Para él, el éxito no es solo llenar una sala, sino mantenerse coherente con su historia y con las decisiones que tomó en los momentos más difíciles.

Familia, motivación diaria y planes en televisión

Hoy, el humorista asegura que la familia es el eje de su vida. La decisión de cambiar estuvo atravesada por sus hijos y por el deseo de estar presente. Cada noche vuelve al escenario del Teatro San Martín con la convicción de que la risa sigue siendo su herramienta más poderosa.

Este año fue invitado al nuevo programa de Beto Casella en América TV y no descarta reforzar su presencia en televisión. A 20 temporadas, su recorrido personal y profesional ya no se separan. El humor fue refugio en la infancia, sostén en la crisis y motor en la reconstrucción. Por eso, cuando dice que “el humor me salvó la vida”, no habla en sentido figurado: habla de su propia historia.