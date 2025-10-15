"Rodrigo, dame un momento, está temblando": así reaccionaron periodistas chilenos al sismo

A las 8:43 de este miércoles, un sismo de magnitud preliminar 5,6 con epicentro en el centro-norte de Chile interrumpió al aire un programa de noticias del país andino.

El temblor de las 8:43, con epicentro en Chile, se sintió en Mendoza y dejó una reacción en vivo en “Tu Día”; fue breve, de magnitud moderada y sin alerta de tsunami.

A las 8:43 de este miércoles 15 de octubre, un sismo con epicentro en la zona centro-norte de Chile se percibió con nitidez en el Sur y el Gran Mendoza, sobre todo en edificios altos. El Centro Sismológico Nacional informó una magnitud preliminar entre 5,5 y 5,6, con epicentro en el área de Punitaqui.

La escena quedó registrada en vivo en la televisión del país vecino. Mientras un movilero informaba otra noticia, la conductora, Priscilla Vargas, desde estudio interrumpió: "Rodrigo, dame un momento, está temblando… No ha parado todavía", y desde fuera de cámara se oyó: "Es un movimiento suave".

Minutos después, el periodista José Luis Repenning apeló al humor y llamó a la calma con su “¡Hay que estar tranquilos!”, lo que generó risas en el estudio. Todo ocurrió dentro del mismo programa y la misma transmisión.

El momento en que tembló en Chile Reacción A Temblor En Un Canal De Chile Las autoridades de gestión de emergencias indicaron que el movimiento se percibió entre las regiones de Coquimbo y O’Higgins, y que el evento no reunía las condiciones para generar un tsunami en las costas. Además, no se registraron interrupciones de servicios básicos y las autoridades descartaron riesgo de tsunami.

Cómo se sintió en Mendoza Vecinos del Sur provincial y del Gran Mendoza reportaron sacudidas breves pero claras cerca de las 8:43, con mayor percepción en pisos altos. Registros locales lo consignaron como un “sismo sentido” en territorio mendocino.