Rige la veda electoral: qué prohíbe y hasta cuándo tiene vigencia

El objetivo de la veda electoral es que los votantes puedan participar de las elecciones con libertad, sin ningún tipo de influencia.

La veda electoral de octubre marca el período de silencio previo a las elecciones legislativas nacionales. Su objetivo es garantizar que los votantes puedan decidir con libertad, sin la influencia directa de candidatos, partidos políticos o medios de comunicación.

Ya rige la veda electoral de octubre 2025 Según el artículo 71 del Código Electoral Nacional, la veda comienza 48 horas antes del inicio de los comicios y finaliza tres horas después de su cierre. Para las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre de 2025, el período se inicia el viernes 24 de octubre a las 8:00 y concluye el domingo a las 21:00, una vez finalizado el recuento de votos en las mesas electorales.

El objetivo de la veda es ofrecer un marco de equidad y reflexión para que el electorado pueda analizar su voto sin presiones externas. Aunque algunos sectores plantean su revisión ante el impacto de las redes sociales, sigue siendo una herramienta fundamental del proceso electoral argentino.

Qué está prohibido hacer durante la veda electoral: alcohol, actos públicos y encuestas Durante la veda electoral, toda actividad proselitista o de propaganda política está prohibida. Las restricciones alcanzan tanto a los partidos, los candidatos, los medios y los ciudadanos.

Las principales prohibiciones son: