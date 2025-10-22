Elecciones legislativas 2025: qué bancas se renuevan en cada provincia el 26 de octubre

En las elecciones legislativas 2025 se elegirán 127 diputados y 24 senadores nacionales con la Boleta Única Papel y se renovarán bancas de todas las provincias.

El próximo domingo 26 de octubre se realizarán en todo el país las elecciones legislativas 2025, en las que los argentinos renovarán parcialmente el Congreso. En esta ocasión, se elegirán 127 diputados y 24 senadores nacionales mediante la Boleta Única Papel (BUP), instrumento que se utilizará en todas las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El sistema electoral argentino establece que la Cámara de Diputados se renueva por mitades cada dos años, mientras que el Senado lo hace por tercios. La distribución de bancas responde a la población de cada distrito, aunque la ley garantiza un mínimo de cinco diputados para las provincias menos pobladas.

Quiénes pueden votar

Podrán emitir su voto los argentinos nativos o naturalizados que tengan 16 años o más y figuren en el padrón electoral. El voto será obligatorio para los ciudadanos entre 18 y 70 años, y optativo para los jóvenes de 16 y 17 y para los mayores de 70. Además, los argentinos residentes en el exterior también estarán habilitados para participar en los comicios.

Provincias que eligen senadores Este año se renovarán las bancas del Senado en ocho jurisdicciones: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. En cada una de ellas se eligen tres senadores, garantizando la representación igualitaria de todas las provincias.