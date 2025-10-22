Pilotos denuncian que son atacados con láseres cerca de Ezeiza: "Es un pasatiempo peligroso"
Todo surgió tras la publicación del piloto Enrique Piñeyro, quien filmó cómo lo apuntaban con un láser verde mientras volaba cerca del aeropuerto de Ezeiza.
El piloto y empresario Enrique Piñeyro denunció haber sido apuntado con un láser verde mientras comandaba un Boeing 787 a solo 400 metros de la pista del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Este incidente, que se ha vuelto una práctica frecuente en distintos aeropuertos del país, encendió una nueva alerta sobre el grave riesgo para la seguridad aérea y la falta de controles.
El video del láser apuntando contra el avión
La denuncia de los pilotos
La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) advirtió que el uso de láseres, fácilmente adquiribles, se ha vuelto habitual durante las maniobras de aterrizaje y representa un peligro tanto para la seguridad del vuelo como para la salud visual de la tripulación.
Te Podría Interesar
El gremio alertó que es difícil identificar el origen del rayo (que suele provenir de la zona de La Matanza, limítrofe con Ezeiza), pero una denuncia formal podría derivar en una causa penal por interferencia ilícita.
Cabe recordar que esto no es nuevo: en enero de 2024, un piloto de Aerolíneas Argentinas fue apuntado con un potente láser similar en el Aeropuerto de Córdoba.
¿Cuál es la postura de las autoridades y qué dice la legislación?
Fuentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) confirmaron que los ataques con láser son recurrentes, pero señalaron que ningún piloto presentó una denuncia formal que permita iniciar una investigación.
Vacío legal en Argentina: En el país no existe una sanción específica para el uso de láseres contra aeronaves, a menos que se demuestre la puesta en riesgo de la seguridad del vuelo. Tampoco existe un registro público de estos incidentes.
Propuesta penal: Piñeyro reclamó aplicar el artículo 190 del Código Penal, que prevé penas de 2 a 8 años de cárcel por poner en peligro una aeronave, y hasta 25 años si el hecho causa un accidente. No existen antecedentes de condenas por estos casos en la justicia argentina. Pero en Estados Unidos, la FAA registró más de 13.000 denuncias en 2024, castigadas con multas de hasta US$1.000 o penas de prisión.