Pilotos denuncian que son atacados con láseres cerca de Ezeiza: "Es un pasatiempo peligroso"

Todo surgió tras la publicación del piloto Enrique Piñeyro, quien filmó cómo lo apuntaban con un láser verde mientras volaba cerca del aeropuerto de Ezeiza.

El momento en el que apuntaban con el láser al avión que piloteaba Enrique Piñeyro.

El piloto y empresario Enrique Piñeyro denunció haber sido apuntado con un láser verde mientras comandaba un Boeing 787 a solo 400 metros de la pista del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Este incidente, que se ha vuelto una práctica frecuente en distintos aeropuertos del país, encendió una nueva alerta sobre el grave riesgo para la seguridad aérea y la falta de controles.

El video del láser apuntando contra el avión El Láser Apuntando Al Avión En Pleno Vuelo X | @epineyro_ok La denuncia de los pilotos La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) advirtió que el uso de láseres, fácilmente adquiribles, se ha vuelto habitual durante las maniobras de aterrizaje y representa un peligro tanto para la seguridad del vuelo como para la salud visual de la tripulación.

El gremio alertó que es difícil identificar el origen del rayo (que suele provenir de la zona de La Matanza, limítrofe con Ezeiza), pero una denuncia formal podría derivar en una causa penal por interferencia ilícita.

Cabe recordar que esto no es nuevo: en enero de 2024, un piloto de Aerolíneas Argentinas fue apuntado con un potente láser similar en el Aeropuerto de Córdoba.

¿Cuál es la postura de las autoridades y qué dice la legislación? Fuentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) confirmaron que los ataques con láser son recurrentes, pero señalaron que ningún piloto presentó una denuncia formal que permita iniciar una investigación.