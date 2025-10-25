El arte argentino frente a Venecia: tradición, debate y una apuesta por la calidad

Desde que Antonio Berni obtuviera (con el impulso decisivo de Rafael Squirru en 1962 el Gran Premio de Grabado y Dibujo en la Bienal de Venecia , y décadas después León Ferrari alcanzara en 2007 el León de Oro al mejor artista de la muestra internacional, la presencia argentina en la más antigua y prestigiosa cita del arte contemporáneo ha sido motivo de orgullo, pero también de debate.

Cada convocatoria para definir quién representará al país en Venecia se convierte en un termómetro del estado cultural argentino: allí se cruzan la creatividad y la política, la gestión pública y la capacidad privada, la libertad de creación y los condicionamientos presupuestarios.

La historia de las participaciones argentinas en la Bienal está marcada por nombres de fuerte resonancia. Además de Berni y Ferrari, el artista Nicolás García Uriburu protagonizó en 1968 una de las intervenciones más célebres en la historia de la muestra: tiñó de verde las aguas del Gran Canal de Venecia con un colorante vegetal inocuo, en un gesto poético y militante que anticipó décadas de arte ecológico. Su acción, registrada fotográficamente, celebrada por la crítica internacional, convirtió a Uriburu en un referente global del arte ambiental, llevando la voz de América Latina a un escenario dominado por las potencias culturales europeas.

Desde 2011, el país cuenta con un pabellón propio en el Arsenale, símbolo de su madurez en el diálogo con la escena internacional.

La reciente convocatoria para seleccionar el proyecto argentino que participará de la Bienal de Arte de Venecia 2026 reavivó un viejo dilema: ¿debe el Estado financiar íntegramente la producción y el montaje del pabellón, o basta con asegurar las condiciones institucionales —la logística, la visibilidad, la coordinación diplomática— y dejar en manos del sector privado o de los propios artistas la obtención de los fondos necesarios?

La polémica surge en un contexto económico desafiante, donde los recursos públicos son limitados y donde el mecenazgo cultural aún no alcanza la madurez que exhiben otros países. Los críticos de la modalidad actual sostienen que exigir financiamiento propio podría desalentar la participación de artistas o curadores sin respaldo económico. Sin embargo, la experiencia muestra que la calidad de los proyectos no depende necesariamente del presupuesto, sino de la solidez conceptual, la pertinencia estética y la capacidad de gestión del equipo.

Por añadidura la consigna curatorial de esta edición (definida por la japonesa Koyo Kouoh) es InMinorKeys (En clave menor). En este sentido, la orientación temática propuesta parece apuntar, precisamente, a proyectos de escala razonable, de fuerte contenido simbólico y reflexión contemporánea, más que a montajes ampulosos o de altísimo costo.

L Ferrari, Luna, tinta León Ferrari, "Luna", tinta. Gentileza.

El acento está puesto en la idea, en la coherencia entre forma y mensaje, y en la autenticidad de la voz artística. Esa perspectiva coincide con la tendencia internacional: la Bienal ha dejado hace tiempo de ser una competencia de despliegue económico para convertirse en un espacio de pensamiento visual y crítica cultural.

La postura del Estado y el equilibrio posible

El gobierno ha optado, acertadamente a mi criterio, por un modelo de colaboración público-privada, que garantiza la presencia institucional del país —a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, el apoyo logístico y diplomático, la coordinación con la organización veneciana y la promoción internacional—, pero deja abierta la puerta a la búsqueda de fondos privados para la producción de la obra.

Lejos de significar un retiro del Estado, este esquema representa una forma más moderna y sostenible de gestión cultural: el Estado fija las reglas, legitima el proceso mediante un jurado de primer nivel, acompaña a los seleccionados y, sobre todo, habilita nuevas vías de financiamiento complementario.

A. Berni Juanito, xilografía Antonio Berni "Juanito", xilografía. Gentileza.

Entre ellas, resulta previsible —y deseable— la participación del Fondo Nacional de las Artes, que cuenta con instrumentos financieros idóneos, como líneas de crédito blando o préstamos culturales, especialmente orientados a proyectos de producción y movilidad. Un crédito a tasa baja, destinado a completar lo que los aportes privados no cubran, sería una solución razonable para garantizar que la calidad de las obras seleccionadas no dependa de la disponibilidad inmediata de recursos, sino del mérito artístico y conceptual.

Aprendizajes de los antecedentes

La experiencia histórica demuestra que la creatividad argentina ha brillado en Venecia incluso en contextos económicos adversos. Antonio Berni produjo su célebre serie de Juanito Laguna con materiales humildes, desechos urbanos transformados en denuncia social y belleza poética. León Ferrari, con recursos mínimos, construyó una obra de enorme potencia política. Y García Uriburu, con un gesto efímero y ecológico, anticipó las preocupaciones ambientales que hoy dominan el arte contemporáneo.

Los tres, desde distintos lenguajes, mostraron que la grandeza del arte no se mide en metros cúbicos ni en presupuestos, sino en ideas, en coraje estético y en capacidad de interpelar al espectador. Esa tradición debería inspirar hoy a los artistas que aspiren a representar al país.

Además, en las últimas ediciones, varios proyectos argentinos se realizaron gracias a alianzas inteligentes entre instituciones públicas, fundaciones culturales y patrocinadores privados. La conjunción de esfuerzos ha demostrado que es posible montar un pabellón digno y competitivo sin depender de una sola fuente de financiamiento. Este modelo —que el gobierno actual propone consolidar— responde también a una tendencia global: en casi todos los países participantes, las obras se financian a través de esquemas mixtos.

uriburu-canal-green-870x1176 Nicolás García Uriburu tiñendo las aguas de los canales de Venecia. Gentileza.

Un apoyo a la posición oficial

Defender la posición adoptada por el gobierno no implica desentenderse del compromiso estatal con la cultura. Por el contrario, supone reconocer que el rol del Estado no es sustituir a los artistas, sino crear las condiciones para que el talento florezca. En este caso, eso se traduce en convocatorias transparentes, jurados calificados, acompañamiento institucional, difusión y apertura hacia mecanismos de financiamiento diversificados.

El Estado argentino está presente —como garante, como interlocutor y como facilitador—. Lo que cambia es la lógica: se pasa de la dependencia a la corresponsabilidad, de la asistencia a la cooperación. Y esa transformación, lejos de empobrecer el arte, puede enriquecerlo.

Si a ello se suma la previsión de que el Fondo Nacional de las Artes brinde apoyo financiero complementario a los proyectos seleccionados, el panorama se vuelve más equilibrado y realista, acorde en con las estrecheces actuales y con la consigna curatorial de esta edición.

Nicolas_Garcia_Uriburu_y_la_coloracion_del_Gran_Canal_ Nicolás García Uriburu, foto de la coloración en Venecia. Gentileza

La Bienal de Venecia ha sido una vidriera de la identidad cultural argentina

Cada participación es una oportunidad para repensarnos como sociedad, para mostrar al mundo nuestras tensiones, nuestras búsquedas y nuestras esperanzas.

El desafío no está en cuánto se gaste, sino en cómo se invierta el sentido de nuestra presencia. Apostar a la calidad antes que al despliegue, a la gestión eficiente antes que al gasto sin control, y a la cooperación entre lo público y lo privado antes que a la dependencia, es una decisión sensata y contemporánea.

Está en manos de los artistas la posibilidad de lucirse una vez más en una de las principales vidrieras del mundo.

* Carlos María Pinasco es consultor de arte.

