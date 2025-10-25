Pronóstico del sábado: se esperan lluvias y una máxima de 19º en Mendoza

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una mañana inestable, con mejoras en las condiciones hacia la tarde.

Se espera una máxima de 19ºC para este sábado en Mendoza.

Para este sábado 25 de octubre en Mendoza se espera una jornada marcada por la inestabilidad y el viento sur, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional(SMN). Durante la mañana, se prevén lluvias y lloviznas con una probabilidad de entre 40% y 70%, mientras que hacia la tarde las condiciones tenderán a mejorar, con cielo parcialmente nublado.

La temperatura mínima será de 10°C y la máxima alcanzará los 19°C, por lo que se espera un ambiente fresco en comparación con los días previos. Además, el viento soplará desde el sector sur-suroeste, con ráfagas que podrían superar los 40 km/h, provocando un leve descenso térmico.

En la cordillera, el cielo se mantendrá algo nublado y se esperan precipitaciones intermitentes, especialmente durante la madrugada, lo que mantendrá el ambiente más húmedo e inestable en alta montaña.