Retiraron la histórica Calesita del Parque: cómo será la transformación del predio

La postal cambió por completo en uno de los rincones más tradicionales del Parque General San Martín . Quienes pasan hoy por la histórica Rotonda de la Calesita ya no se encuentran con los juegos girando ni con familias esperando su turno, sino con un predio cercado, obreros trabajando y una estructura completamente desmantelada.

El lugar, que durante años fue parte del recorrido clásico de mendocinos y turistas, atraviesa ahora una etapa de remodelación integral impulsada por el Gobierno de Mendoza. A simple vista ya puede verse que comenzaron las tareas más fuertes sobre la antigua estructura.

Las chapas del techo fueron retiradas por completo, actualmente sólo quedan estructuras de hierro y caños a la vista y también empezaron a picar la estructura de piedra que rodeaba el histórico espacio. En el centro ya no están los juegos que durante décadas formaron parte de la clásica Rotonda de la Calesita .

Luego del desalojo impulsado por el Gobierno provincial, avanzan las tareas para transformar la Rotonda de la Calesita.

Toda la zona permanece cerrada con un perímetro de lona y alambre que impide el paso de peatones. Además de los trabajadores que se encuentran realizando tareas en el lugar, también se observan montículos de arena, piedras y materiales preparados para los próximos trabajos de obra. Otro de los cambios que más llama la atención es el cierre de las calles internas que rodean el circuito de la calesita.

El avance de estas tareas ocurre pocos días después de que el Gobierno provincial confirmara el desalojo del ex permisionario del predio. Desde el Ministerio de Energía y Ambiente indicaron que la recuperación del espacio se concretó hace alrededor de diez días, luego de años de prórrogas y vencimientos administrativos.

La decisión del Gobierno y el conflicto por la concesión

calesita del parque remodelaciòn (7) Quienes pasan hoy por la Rotonda del Parque se encuentran con una postal distinta: cercos, arena y estructuras vacías. Alf Ponce Mercado / MDZ

El miércoles se conoció oficialmente que el gobernador Alfredo Cornejo instruyó a la Asesoría de Gobierno para avanzar con acciones legales contra Carlos Alonso, ex propietario de la “Calesita de la Rotonda”, y cualquier otro ocupante del lugar. La medida buscó acelerar la desocupación definitiva para poder iniciar las reformas previstas.

Según se informó oficialmente, la concesión tenía vencimiento definitivo desde el 31 de marzo de 2023 y desde entonces el espacio se encontraba en una situación irregular. El ex permisionario había solicitado nuevas prórrogas para continuar explotando el lugar, pero esos pedidos fueron rechazados por la Provincia.

calesita del parque remodelaciòn (11) El emblemático sector del Parque General San Martín comenzó a ser intervenido tras años de conflictos por la concesión. Alf Ponce Mercado / MDZ

Originalmente Alonso había manifestado su intención de retirar la calesita después de la Fiesta de la Vendimia, aunque finalmente el desalojo no ocurrió en ese momento. Tras el vencimiento de todos los plazos otorgados, el Gobierno avanzó con la restitución del inmueble y el desmantelamiento de la estructura.

Cómo será la nueva Rotonda de la Calesita

Cómo será la nueva rotonda de la calesita del Parque San Martín Cómo será la nueva rotonda de la calesita del Parque San Martín Prensa Gobierno

Meses atrás, el Ejecutivo provincial adjudicó la licitación para remodelar integralmente la Rotonda de la Calesita del Parque General San Martín. La empresa Sanco quedó a cargo de la obra, que cuenta con un presupuesto oficial superior a los 3 mil millones de pesos.

El proyecto contempla renovar completamente el sector para convertirlo en un espacio más amplio, moderno e integrador. La iniciativa apunta a crear un punto de encuentro pensado para actividades familiares, recreativas y sociales dentro del principal pulmón verde del Gran Mendoza.

Cómo será la nueva rotonda de la calesita del Parque San Martín El Gobierno provincial avanza con las obras en la Rotonda de la Calesita tras concretar el desalojo del antiguo permisionario. Prensa Gobierno

La intervención, que tiene como plazo 420 días, abarcará aproximadamente 20.000 metros cuadrados y no sólo incluirá un nuevo sector de juegos, sino también áreas de esparcimiento y reunión. Mientras tanto, la imagen actual de la vieja calesita desmantelada ya deja en claro que comenzó una nueva etapa para uno de los lugares más emblemáticos del parque mendocino.