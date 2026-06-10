Reserva ovárica: cuándo hacerse el estudio que permite conocer la fertilidad a tiempo

Hablar de salud reproductiva y promover el acceso a información temprana es fundamental. En el Mes Internacional del Cuidado de la Fertilidad, especialistas advierten sobre una realidad cada vez más frecuente en los consultorios: muchas mujeres comienzan a informarse sobre su fertilidad recién cuando deciden buscar un embarazo, lo que limita las posibilidades de planificación y prevención.

En paralelo, cada vez más mujeres optan por postergar la maternidad para etapas más avanzadas de su vida. Sin embargo, la capacidad reproductiva femenina continúa estrechamente ligada a la edad, ya que el potencial fértil disminuye de manera natural con el paso de los años.

Frente a este escenario, los especialistas recomiendan que las conversaciones sobre fertilidad se den antes de la búsqueda de un embarazo. Contar con información oportuna permite tomar decisiones reproductivas con mayor previsibilidad, evaluar alternativas y planificar el proyecto de vida de acuerdo con los propios deseos y tiempos.

"En los últimos años, la sociedad se inclina cada vez más a no tener hijos. Hay una tendencia muy marcada en la que los varones optan por la vasectomía y las mujeres por la ligadura de trompas. Expresan concretamente que ya no quieren tener hijos", aseguró Antonio Martínez , ginecólogo especialista en fertilidad y director médico del Instituto de Medicina Reproductiva (IMR).

En diálogo con MDZ, el especialista señaló que cada vez más personas buscan su primer embarazo a partir de los 35 años , e incluso cerca de los 38, lo que ha generado un aumento de las consultas relacionadas con la fertilidad .

imr medicina reproductiva antonio martinez (18) Antonio Martínez, especialista con más de 40 años de trayectoria. Alf Ponce Mercado / MDZ

La sociedad cambia con el paso de los años. Hoy muchas mujeres priorizan su desarrollo profesional y personal, buscan formarse, crecer y proyectar su futuro. En ese contexto, deciden postergar la maternidad para que acompañe sus objetivos de vida. Sin embargo, la biología reproductiva mantiene los mismos límites que en generaciones anteriores.

La reserva ovárica, es decir, la cantidad de óvulos con la que cuenta una mujer, está determinada desde el nacimiento y disminuye con el paso del tiempo. Como se trata de uno de los principales indicadores de fertilidad, los especialistas recomiendan conocerla para planificar el futuro reproductivo antes de que aparezcan dificultades.

"Tenemos pacientes que llegan con más de 35 años creyendo que tienen la misma fertilidad que cuando tenían 25. Y la caída no es lineal: entre los 32 y los 35 años se produce un descenso importante, y entre los 35 y los 38 años es aún más marcado", explicó Martínez.

Reserva ovárica: el estudio que recomiendan hacerse

Los especialistas advierten la necesidad de hablar de salud reproductiva desde etapas tempranas: "Cuando la mujer empieza sus ciclos, es muy importante hablar de lo que significan esos cambios desde lo hormonal, cómo les pueden afectar las enfermedades de transmisión sexual, la relevancia del uso del preservativo. Todo esto tendrá repercusiones sobre su vida y su salud en general", anticipó el ginecólogo.

Además de generar conciencia y difundir información, se recomienda la visita a una ginecóloga/o que constante la salud reproductiva. Algunas de las señales de alarma pueden ser que no llegue la menstruación a determinada edad, que no sean muy regulares, aumento excesivo de peso, acné y vello aumentado, menstruaciones intensas, dolores intensos, entre otros.

imr medicina reproductiva antonio martinez ecografo (11) El estudio de la reserva ovárica permite evaluar la cantidad y calidad de los óvulos disponibles en los ovarios, siendo una herramienta fundamental en el estudio de la fertilidad. El IMR combina estudios hormonales y ecográficos. Alf Ponce Mercado / MDZ

A todo esto, se le suma una herramienta clave: el análisis de sangre que permite ver si la mujer tiene buena reserva ovárica y conocer mejor la situación reproductiva. Una de las hormonas que se mide es la antimulleriana (AMH).

"Después de los 21 años las chicas podrían hacerse el análisis y saber dónde están paradas, por lo menos para tomar decisiones. Cuando tienen esa edad, muchos les dicen que no se preocupen, que todavía son jóvenes. Pero justamente es cuando hay que preocuparse, ahora que son jóvenes y podemos hacer cosas que ya después muchas veces es demasiado tarde", específico Martínez.

En sintonía, el médico aseguró que por diferentes factores, cada vez hay más jóvenes con reserva ovárica baja.

Congelar óvulos, una de las alternativas

"La mujer nace con una cantidad determinada de óvulos y, a lo largo de su vida, esa reserva se va reduciendo hasta agotarse por completo con la llegada de la menopausia. Sin embargo, no todas las mujeres tienen la misma cantidad de óvulos al nacer. Algunas cuentan con una reserva menor y pueden enfrentar un agotamiento prematuro de su fertilidad", explicó el especialista.

imr medicina reproductiva antonio martinez (14) Criopreservación de óvulos. Alf Ponce Mercado / MDZ

Frente a esta situación, existe la posibilidad de recurrir a la criopreservación de óvulos, un procedimiento que consiste en estimular los ovarios, extraer los óvulos y congelarlos para utilizarlos en el futuro.

Actualmente, este tratamiento tiene un costo promedio de 2.800 dólares y puede financiarse hasta en 24 cuotas.

imr medicina reproductiva antonio martinez (10) Es fundamental hablar sobre salud reproductiva y promover el acceso a información temprana Alf Ponce Mercado / MDZ

No obstante, Martínez advirtió que el mensaje "Elegí cuándo querés ser madre" puede resultar engañoso si no se explican sus alcances y limitaciones.

"Las mujeres que congelan óvulos no tienen garantizado el embarazo. Las probabilidades de éxito dependen de la edad al momento de la extracción y de la cantidad de óvulos preservados. Con esos datos se puede hacer una estimación, pero no existe una eficacia del 100%", señaló.

Por ello, el especialista insistió en la importancia de brindar información clara y basada en evidencia para que las personas puedan tomar decisiones informadas sobre su futuro reproductivo.