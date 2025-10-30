Un local de ropa exhibió un maniquí envuelto en bolsas negras simulando un femicidio con un cartel que decía “La que pidió descuento” en Jujuy.

Un negocio de indumentaria en San Salvador de Jujuy desató indignación al colgar en su vidriera un maniquí envuelto en bolsas negras, simulando el cuerpo de una mujer asesinada.

Un negocio de indumentaria en San Salvador de Jujuy desató indignación al colgar en su vidriera un maniquí envuelto en bolsas negras, simulando el cuerpo de una mujer asesinada. En el pecho tenía un cartel que decía: “la que pidió descuento”. La escena simulando un femicidio, se viralizó y provocó repudio generalizado en redes sociales.

Aparentemente, la puesta se hizo para disuadir a los clientes de solicitar rebajas. Organizaciones feministas denunciaron el hecho como un caso de violencia simbólica y de género. “Más que una burla, es una apología de la violencia de género que no se puede permitir”, sostuvo la diputada provincial Natalia Morales (FIT), quien reclamó la intervención del INADI y del Gobierno provincial.

Desde el colectivo Ni Una Menos Jujuy señalaron que acciones de este tipo “refuerzan imaginarios de violencia y justifican la agresión hacia las mujeres”.

Repudio en Jujuy por una publicidad que simuló un femicidio con un maniquí Repudio en Jujuy por una publicidad que simuló un femicidio con un maniquí Repudio de organizaciones en Jujuy En las redes, usuarios y activistas expresaron su rechazo con frases como “otra vez usan la violencia para vender” y “retrocedimos 30 años”. Ante la polémica, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy intervino y exigió el retiro inmediato del maniquí.

La polémica volvió a poner en debate el uso de imágenes violentas en estrategias de marketing, especialmente cuando se trivializan delitos como los femicidios, que en Argentina se cobran la vida de una mujer cada 29 horas. Diversas voces advirtieron que naturalizar la violencia simbólica contribuye a sostener prácticas sociales que minimizan la gravedad de estos crímenes.