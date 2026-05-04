Rejuvenecimiento de la mirada: más allá de la blefaroplastia tradicional

La mirada es, probablemente, el elemento más expresivo de la cara. Antes que cualquier otro rasgo, es lo que transmite emociones, estados de ánimo y personalidad. Cansancio, tristeza o envejecimiento suelen percibirse primero en los ojos, incluso en pacientes jóvenes.

Por eso, el rejuvenecimiento de la mirada no puede entenderse hoy como un procedimiento aislado ni exclusivamente técnico. Ya no se trata simplemente de resecar piel o eliminar bolsas: se trata de interpretar y restaurar la expresión. Durante muchos años, la blefaroplastia fue concebida como una cirugía centrada en el exceso: exceso de piel en el párpado superior o exceso de grasa en los párpados inferiores. Sin embargo, este enfoque resulta hoy incompleto. La mirada es una unidad compleja donde intervienen múltiples estructuras:

El rejuvenecimiento de la mirada no puede entenderse hoy como un procedimiento aislado ni exclusivamente técnico.

Una mirada rejuvenecida no es aquella que simplemente elimina arrugas o bolsas, sino aquella que logra transmitir vitalidad, descanso y naturalidad. El objetivo no es “operar párpados”, sino devolverle al paciente una mirada acorde a cómo se siente. Uno de los errores más comunes, por ejemplo, es asumir que todo “exceso” en el párpado superior debe resolverse con resección de piel. En muchos casos, lo que realmente ocurre es un descenso de la ceja. Cuando esto sucede, genera una falsa percepción de piel redundante en el párpado. Si no se identifica correctamente este punto, el resultado puede ser insuficiente o incluso antinatural.

Posición de la ceja

Relación ceja–párpado

Volumen orbitario

Tono y calidad de la piel

Dinámica facial

La blefaroplastia contemporánea evolucionó hacia un concepto más conservador y restaurador. En lugar de “quitar”, muchas veces se busca: reposicionar tejidos, preservar volumen, redistribuir grasa y mejorar la calidad cutánea. Esto permite evitar resultados artificiales o esqueletizados, que eran más frecuentes con técnicas más agresivas del pasado. Hoy, el rejuvenecimiento de la mirada rara vez se basa en un único procedimiento. La tendencia actual es la combinación estratégica de técnicas para lograr resultados más armónicos y duraderos.

blefaroplastia Una mirada rejuvenecida no es aquella que simplemente elimina arrugas o bolsas, sino aquella que logra transmitir vitalidad. Archivo.

Se busca: reposicionar tejidos, preservar volumen

Entre las combinaciones más frecuentes se incluyen:

Blefaroplastia + lifting de cejas: en pacientes con descenso de la ceja, su reposicionamiento es fundamental para abrir la mirada de manera natural.

con descenso de la ceja, su reposicionamiento es fundamental para abrir la mirada de manera natural. Cirugía + tecnologías para la piel: el uso de tecnologías (como dispositivos de energía) permite mejorar la calidad cutánea, logrando mayor retracción y mejor textura, especialmente en párpados inferiores.

+ tecnologías para la piel: el uso de tecnologías (como dispositivos de energía) permite mejorar la calidad cutánea, logrando mayor retracción y mejor textura, especialmente en párpados inferiores. Cirugía + lipotransferencia: la pérdida de volumen en la región periocular es un componente clave del envejecimiento. La utilización de grasa propia del paciente permite restaurar contornos y suavizar transiciones.

+ lipotransferencia: la pérdida de volumen en la región periocular es un componente clave del envejecimiento. La utilización de grasa propia del paciente permite restaurar contornos y suavizar transiciones. Tratamientos complementarios: en algunos casos, pueden asociarse procedimientos mínimamente invasivos para optimizar el resultado global.

El gran cambio de paradigma en la cirugía de la mirada es la naturalidad. El mejor resultado no es aquel que “se nota”, sino aquel que pasa desapercibido. Un paciente bien tratado no parece operado: simplemente se lo percibe más descansado, más fresco, más alineado con su edad y su energía.

El rejuvenecimiento de la mirada ha dejado de ser una cirugía limitada a los párpados para convertirse en un abordaje integral de la región periocular. Requiere no solo conocimiento anatómico y técnico, sino también la capacidad de interpretar la expresión y la identidad del paciente. Porque, en definitiva, no se trata solo de rejuvenecer estructuras, sino de devolverle a la mirada su capacidad de comunicar.

* Dr. Juan Manuel di Diego. Cirujano Plástico (MN 103503). Director Médico de Crenye. Referente en cirugía de contorno corporal. Miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires (SCPBA)