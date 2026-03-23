Reabren el Paso Internacional Cristo Redentor: desde cuándo

El paso a Chile quedó habilitado este lunes desde las 8 horas.

Finalmente el Paso Internacional Cristo Redentor reabrió este lunes desde las 8 horas. Así lo decidieron ambas coordinaciones tras una reunión a las 7 horas. "Se habilita el paso internacional para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos", comunicaron.

Si bien en alta montaña el tiempo es inestable, se decidió que el paso quede habilitado. El paso cerró el viernes al mediodía, volvió a reabrir el sábado hasta la medianoche y permaneció inhabilitado durante el domingo.

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