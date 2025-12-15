Quiénes son los dos docentes argentinos que fueron seleccionados entre los 50 mejores del mundo

Dos docentes argentinos fueron seleccionados entre los 50 finalistas d el GEMS Education Global Teacher Prize 2026 , un certamen internacional organizado por la Varkey Foundation en colaboración con la Unesco, que busca reconocer a educadores que hayan realizado aportes significativos a la enseñanza a nivel mundial.

Los seleccionados son Gloria Argentina Cisneros , docente de nivel primario en Taco Pozo, provincia de Chaco, y Miguel Alejandro Rodríguez , profesor de Educación Técnica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ambos fueron elegidos entre más de 5.000 postulaciones provenientes de 139 países.

De acuerdo con la información oficial difundida por el Global Teacher Prize , Gloria Argentina Cisneros trabaja en la Escuela de Educación Primaria N.º 793 “Don Carlos Arnaldo Jaime”, ubicada en una zona rural de difícil acceso en Chaco.

Desde hace nueve años, Cisneros realiza un recorrido de más de dos horas en moto para llegar a la escuela. De lunes a viernes vive allí, cumpliendo funciones como directora, docente y referente comunitaria.

En un entorno sin servicios básicos, logró introducir tecnología, conectividad y paneles solares. Implementó metodologías como el aprendizaje por proyectos, el uso de inteligencia artificial y programas que promueven la lectura y la producción de libros escritos por los propios estudiantes. Entre sus iniciativas se encuentra el proyecto “La biblioteca en mi casa”, mediante el cual construyó junto a las familias un espacio de lectura en cada hogar.

La escuela, que tiene 15 alumnos de primero a séptimo grado, ha logrado niveles de aprendizaje sostenidos y participación en ferias científicas. Como si fuera poco, Cisneros recorrió parajes vecinos para integrar al sistema educativo a niños que no asistían a clases. Gestionó becas para sus estudiantes y articuló con organizaciones para obtener recursos, como agua potable y materiales pedagógicos.

Fue reconocida en marzo de 2025 como Mujer Destacada del Año por la provincia del Chaco y forma parte de la Ruta para la Paz 2025 de la Universal Peace Federation. Además, creó un contraturno diario para profundizar contenidos, integró a niños de entre 3 y 5 años como oyentes, y realizó visitas domiciliarias. También capacita a docentes de la región.

Por su parte, Miguel Alejandro Rodríguez es docente en la Escuela Técnica N.º 3 “María Sánchez de Thompson” en la Ciudad de Buenos Aires. Con más de 27 años de trayectoria, convirtió su actividad en una herramienta de inclusión educativa. En sus inicios, recorría tres horas diarias en bicicleta desde Palermo hasta Barracas, cargando herramientas y materiales para sus clases.

En 2012 fundó el Club de Ciencias Cóndor, un espacio extracurricular que promueve la resolución de problemas reales mediante el uso de tecnología y materiales reciclados. El club acompañó a 80 jóvenes, muchos de ellos en situación de vulnerabilidad. Allí desarrollaron proyectos como biodigestores, kits de energía renovable, sistemas de remediación ambiental y dispositivos para detectar microorganismos en agua.

Los estudiantes participan en concursos y realizan capacitaciones en escuelas rurales, replicando sus experiencias. El club se sostiene de forma independiente y funciona como un espacio de contención, desarrollo y formación técnica.

Rodríguez fue distinguido a nivel nacional con los premios Docentes de la Ciudad, Innovar, Fundación YPF y Fundación Banco Petersen, y a nivel internacional con el Energy Globe Award 2024 (Argentina), el Premio Mercosur de Ciencia y Tecnología, el Premio Zayed a la Sostenibilidad y el Dubai International Award.

La selección de Cisneros y Rodríguez coloca nuevamente a Argentina en la etapa definitoria del certamen, cuya próxima instancia será la elección del docente ganador, prevista para 2026.