Quién es el ganador de la Media Maratón de Buenos Aires que rompió un récord histórico

Este domingo se llevó a cabo la Media Maratón de Buenos Aires, y el ganador fue el ugandés Jacob Kiplimo, que batió un récord histórico.

El ganador de la Media Maratón de Buenos Aires es el ugandés Jacob Kiplimo.

El Momento De La Llegada Del Ganador De La Media Maratón De Buenos Aires Instagram | Maratón de Buenos Aires La Media Maratón de Buenos Aires es el evento atlético más grande de Latinoamérica, donde miles de corredores participan en un circuito de 21 kilómetros por las calles de la ciudad. Este año, tuvo su largada y llegada en el barrio de Palermo y contó con la participación de más de 27.000 corredores de más de 30 países.

Esta competencia está certificada por la World Athletics, lo que garantiza un recorrido de primer nivel para los atletas. Además, es un evento que convoca a corredores de todo el mundo y se ha convertido en un escenario ideal para batir récords, atrayendo a figuras de élite como el ugandés Jacob Kiplimo, actual poseedor del récord mundial de medio maratón.

¿Quién ganó la Media Maratón de Buenos Aires? El primer puesto fue para el ugandés Jacob Kiplimo, quien además batió el récord del circuito con un tiempo de 58 minutos y 29 segundos.

Lo siguieron en el podio el etíope Seifu Tura Abdiwak y el keniata Vinicent Nyamongo Nyageo.

¿Quién ganó en la categoría internacional femenina? En lo que respecta a la categoría internacional femenina, la keniata Verónica Loleo se quedó con el primer lugar, cruzando la meta en 1 hora, 6 minutos y 58 segundos. El podio lo completaron la etíope Ftaw Zeray Bezabh y la keniata Catherine Reline Amanong’ole.