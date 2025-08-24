Media Maratón de Buenos Aires: qué calles estarán cortadas este domingo

Este domingo 24 de agosto se lleva a cabo la media maratón en la Ciudad de Buenos Aires y algunas calles tendrán el tránsito interrumpido por la competencia.

Como suele ser habitual en agosto, este domingo comenzó la Media Maratón de Buenos Aires, y varias calles y avenidas de la ciudad tendrán el tránsito interrumpido para el paso de los competidores. La competencia contará con la participación de 27.500 corredores.

La Media Maratón, de 21 km, inició a las 8 de la mañana en la Avenida Figueroa Alcorta y Dorrego, y finalizará en el mismo lugar.

Además, el evento cuenta con un gran despliegue de servicios de atención médica y de seguridad. Hay 14 ambulancias, 12 motos equipadas con desfibriladores, un móvil de primeras respuestas, seis puestos de primeros auxilios, un centro de coordinación de emergencias y un puesto médico avanzado. También participan 100 socorristas, voluntarios en la llegada, un centro de monitoreo policial y cinco hospitales de la Ciudad estarán en alerta.

Qué calles estarán cortadas por la media maratón A medida que avance la competencia, algunas calles comenzarán a interrumpirse momentáneamente para el paso de los corredores. Incluso, algunas ya estaban cerradas desde el jueves.

Por eso, habrá cortes parciales y totales en la Avenida Figueroa Alcorta, entre Dorrego y Julio Argentino Noble. A su vez, durante el desarrollo de la prueba habrá interrupciones en Libertador, Corrientes, Leandro N. Alem, Rivadavia, Roque Sáenz Peña, Belgrano, Hipólito Yrigoyen, Paseo Colón, Independencia, 9 de Julio, Arroyo, entre otras calles.