Media Maratón de Buenos Aires: qué calles estarán cortadas este domingo

Este domingo 24 de agosto se lleva a cabo la media maratón en la Ciudad de Buenos Aires y algunas calles tendrán el tránsito interrumpido por la competencia.

Este domingo, comenzó la Media Maratón de Buenos Aires.

Como suele ser habitual en agosto, este domingo comenzó la Media Maratón de Buenos Aires, y varias calles y avenidas de la ciudad tendrán el tránsito interrumpido para el paso de los competidores. La competencia contará con la participación de 27.500 corredores.

La Media Maratón, de 21 km, inició a las 8 de la mañana en la Avenida Figueroa Alcorta y Dorrego, y finalizará en el mismo lugar.

Además, el evento cuenta con un gran despliegue de servicios de atención médica y de seguridad. Hay 14 ambulancias, 12 motos equipadas con desfibriladores, un móvil de primeras respuestas, seis puestos de primeros auxilios, un centro de coordinación de emergencias y un puesto médico avanzado. También participan 100 socorristas, voluntarios en la llegada, un centro de monitoreo policial y cinco hospitales de la Ciudad estarán en alerta.

Qué calles estarán cortadas por la media maratón

A medida que avance la competencia, algunas calles comenzarán a interrumpirse momentáneamente para el paso de los corredores. Incluso, algunas ya estaban cerradas desde el jueves.

Por eso, habrá cortes parciales y totales en la Avenida Figueroa Alcorta, entre Dorrego y Julio Argentino Noble. A su vez, durante el desarrollo de la prueba habrá interrupciones en Libertador, Corrientes, Leandro N. Alem, Rivadavia, Roque Sáenz Peña, Belgrano, Hipólito Yrigoyen, Paseo Colón, Independencia, 9 de Julio, Arroyo, entre otras calles.

Por otro lado, la bajada de la autopista Illia en Dorrego y Lugones también permanecerá cortada hasta las 12.

