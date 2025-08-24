BAFWEEK Primavera Verano 2026: todo sobre la nueva edición en Buenos Aires

Del 28 de agosto al 5 de septiembre, la BAFWEEK transformará la capital argentina en una pasarela con desfiles, experiencias y cultura. Los detalles en la nota.

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para vivir otra edición de BAFWEEK, el evento que cada temporada transforma a la capital en una pasarela viva. Del 28 de agosto al 5 de septiembre, la edición Primavera Verano 2026 llega con una grilla renovada que celebra al diseño argentino en todas sus formas, con desfiles, instalaciones, charlas y experiencias que cruzan moda, arte y cultura.

Más que un desfile, la BAFWEEK se convirtió en un espacio donde el público, los diseñadores y las marcas comparten una celebración a la moda. Este año, la apuesta se expande, y además de las pasarelas tradicionales, habrá experiencias inmersivas en locaciones reconocidas y espacios intervenidos especialmente para cada propuesta.

En la pasarela brillarán nombres que ya son parte del ADN local como Revolver, Gusmán, Blue Sheep, Bestia, Bolivia, Sadaels, Vanesa Krongold, Heidi Clair y María Cher, cada uno desplegando universos estéticos propios. La novedad es la incorporación de Bowen, que celebra sus 30 años presentándose por primera vez en esta plataforma, junto a Portsaid y un proyecto de la Unión Europea con la Universidad de Palermo.

Ese cruce con Europa se materializa en un desfile inédito donde 26 diseñadores locales representarán a cada país miembro de la UE, mostrando una diversidad creativa que une tradición e innovación. Antes, una instalación sonora con percusionistas anticipará la atmósfera del show, marcando el tono de esta edición.

La agenda también incluye charlas, conversatorios y experiencias curatoriales con referentes de la moda, el arte y la cultura. Destaca la presencia del Instituto Marangoni, que refuerza la alianza educativa brindando oportunidades de formación a los talentos emergentes.