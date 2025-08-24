BAFWEEK Primavera Verano 2026: todo sobre la nueva edición en Buenos Aires
Del 28 de agosto al 5 de septiembre, la BAFWEEK transformará la capital argentina en una pasarela con desfiles, experiencias y cultura. Los detalles en la nota.
La Ciudad de Buenos Aires se prepara para vivir otra edición de BAFWEEK, el evento que cada temporada transforma a la capital en una pasarela viva. Del 28 de agosto al 5 de septiembre, la edición Primavera Verano 2026 llega con una grilla renovada que celebra al diseño argentino en todas sus formas, con desfiles, instalaciones, charlas y experiencias que cruzan moda, arte y cultura.
Todo sobre la BAFWEEK Primavera Verano 2026:
Más que un desfile, la BAFWEEK se convirtió en un espacio donde el público, los diseñadores y las marcas comparten una celebración a la moda. Este año, la apuesta se expande, y además de las pasarelas tradicionales, habrá experiencias inmersivas en locaciones reconocidas y espacios intervenidos especialmente para cada propuesta.
En la pasarela brillarán nombres que ya son parte del ADN local como Revolver, Gusmán, Blue Sheep, Bestia, Bolivia, Sadaels, Vanesa Krongold, Heidi Clair y María Cher, cada uno desplegando universos estéticos propios. La novedad es la incorporación de Bowen, que celebra sus 30 años presentándose por primera vez en esta plataforma, junto a Portsaid y un proyecto de la Unión Europea con la Universidad de Palermo.
Ese cruce con Europa se materializa en un desfile inédito donde 26 diseñadores locales representarán a cada país miembro de la UE, mostrando una diversidad creativa que une tradición e innovación. Antes, una instalación sonora con percusionistas anticipará la atmósfera del show, marcando el tono de esta edición.
La agenda también incluye charlas, conversatorios y experiencias curatoriales con referentes de la moda, el arte y la cultura. Destaca la presencia del Instituto Marangoni, que refuerza la alianza educativa brindando oportunidades de formación a los talentos emergentes.
El costado cultural se amplifica con propuestas como la de Diana Murek, que en Art Lab presentará un recorrido sonoro en diálogo con la historia de la moda y la evolución de las Fashion Weeks, explorando el vínculo entre estética y música. Además, la estilista e influencer Ferni Moreno lanzará su libro Vestite como realmente querés, invitando a repensar la moda desde el deseo, la autenticidad y el empoderamiento personal.
Las locaciones, por supuesto, también jugarán un rol central. BAFWEEK activará espacios emblemáticos de la ciudad para convertirlos en pasarelas vivas, invitando al público a redescubrir Buenos Aires desde la mirada del diseño.