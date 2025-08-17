Victoria's Secret regresa en 2025 con un desfile que promete sacudir la moda

Victoria’s Secret regresa con la promesa de un desfile inolvidable y Nueva York será nuevamente la capital de la moda.

El regreso de Victoria’s Secret a la pasarela genera una expectativa que ya se siente en todo el mundo, porque no se trata de un simple desfile, sino de un espectáculo que mezcla moda, música y figuras internacionales. La fecha marcada es el 14 de octubre en Nueva York, cuando la marca volverá a brillar con una producción monumental.

Victoria’s Secret de nuevo El evento está cargado de misterio, ya que aún no se confirmó quiénes serán los Ángeles que desfilarán este año. En su regreso anterior sorprendieron al público con la presencia de Kate Moss y Carla Bruni, quienes revivieron la época dorada de las míticas alas. Esa apuesta fue celebrada y dejó claro que la firma busca sorprender en cada edición.

victoria2 El show de 2024 también tuvo actuaciones memorables, con Cher en el escenario y Blackpink encendiendo al público con su energía. Esa combinación de música en vivo y alta costura logró que la pasarela se sintiera como un festival cultural más que un desfile convencional, lo que elevó las expectativas para este nuevo capítulo en 2025.

victoria La producción de este año promete una puesta en escena colosal, con diseños exclusivos y una lista de artistas que todavía se mantiene en secreto. Parte del atractivo del evento está en ese aire de intriga que Victoria’s Secret maneja con precisión, logrando que cada anuncio sea noticia y que los fans debatan quién será la próxima gran sorpresa.