Vuelos cancelados y reprogramados: en Mendoza impacta el paro en los aeropuertos

El paro dispuesto por los controladores aéreos nucleados en la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) se hizo sentir este domingo en los aeropuertos de todo el país, debido a la cancelación y reprogramación de vuelos dispuestas por las compañías aéreas.

La medida se enmarca dentro de un esquema de paros que ya provocó la cancelación de casi 100 vuelos y complicó a más de 12.000 pasajeros en distintos aeropuertos del país. El cese de actividades se cumple en dos turnos: de 13 a 16 y de 19 a 22. Durante esas franjas horarias, no despegarán vuelos comerciales programados.

De esta manera, unos 4.400 pasajeros están afectados por 46 cancelaciones (vuelos de cabotaje), además de 122 reprogramaciones, que incluyen vuelos internacionales, dentro de una operación prevista de 320 servicios programados durante el día. Afecta a empresas como Aerolíneas Argentinas, Fly Bondi, Jet Smart, y hasta la brasilera Gol.

En Mendoza estas cancelaciones también impactaron. Se cancelaron despegues a Aeroparque y Córdoba, de distintas empresas. También no hubo arribos desde el mismo aeropuerto, debido a la cancelación del despegue en origen. Fueron aproximadamente 10 las cancelaciones y otras 10 salidas con demoras.

La protesta responde al fracaso de las negociaciones salariales con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). Se desplegó el viernes como día inicial, siguió este domingo y continuará mediante un plan escalonado hasta el 30 de agosto. El cronograma de implementación sigue el martes 26, de 7 a 10 y de 14 a 17; el jueves 28, de 13 a 16, y el sábado 30 de 13 a 16 y de 19 a 22.

Las restricciones no alcanzan a vuelos en emergencia ni a aeronaves afectadas a servicios sanitarios, humanitarios, de Estado o de búsqueda y salvamento, según aclaró el gremio.

aeropuerto aerolineas vuelos 25223 UNAR-Rsfotos

Reclamo salarial y críticas a las autoridades

Desde el sindicato insisten en la necesidad de una actualización de haberes y advierten que los trabajadores de navegación aérea deben operar con sistemas obsoletos y herramientas precarias. También cuestionan que en el último año no se haya convocado a una negociación seria con las autoridades.

En un comunicado, ATEPSA rechazó que la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) intenten responsabilizar a los empleados por los inconvenientes generados: “Sostenemos a diario el funcionamiento del sistema, no aceptamos que nos culpen por su falta de gestión”, expresaron.