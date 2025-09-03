Quién es Cristián Mercatante, el periodista de América herido en el acto de Milei

El periodista fue herido ferozmente tras recibir un botella en la previa del acto del cierre de campaña de Javier Milei en Moreno.

El periodista fue agredido en la previa del acto de Javier Milei en Moreno y debió ser atendido por un grave corte en su cabeza.

Justo antes del comienzo del acto de cierre de campaña del presidente Javier Milei en Moreno, en la previa de las elecciones provinciales en Buenos Aires, Cristián Mercatante, periodista de América TV, fue víctima de un duro ataque tras recibir un botellazo en la cabeza que le provocó un gran corte.

Mercatante actualmente trabaja para la señal América como cronista, labor que estaba desempeñando en el momento del ataque. Además, forma parte de la productora Kuarzo y trabajó junto a Guido Kaczka, entre otras tareas profesionales.

En este ataque, el periodista se encontraba cubriendo la llegada del presidente junto a su equipo, cuando fue agredido. En el mismo lugar, Mercatante luego fue atendido en una ambulancia y ya se encuentra fuera de peligro.

La dura historia de Cristián Mercatante El periodista atravesó una vida muy difícil antes de lograr consolidarse en su labor actual. Mercatante tuvo un pasado marcado por las adicciones, vivió en situación de calle durante siete años y cargó con una tragedia familiar: su padre asesinó a su madre y luego se suicidó.

Cristián estuvo internado dos veces por problemas de consumo. La primera fue a los 16 años, de donde salió dos años después. Más tarde, volvió a enfrentar una recaída que derivó en una nueva internación, esta vez en un hospital psiquiátrico, tras recibir un disparo en un intento fallido de robo. Allí fue declarado insano y permaneció internado tres meses.