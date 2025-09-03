Tensión en Moreno: un periodista resultó herido en el cierre de campaña de La Libertad Avanza
Un periodista de Desayuno Americano, por el canal América, fue herido en la cabeza durante el acto de Javier Milei en Moreno.
Como se temió en la previa, una serie de incidentes se registraron en las inmediaciones del club Villa Ángela de Moreno, donde el presidente Javier Milei encabeza el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza de cara a las elecciones bonaerenses. Entre piedrazos y botellazos, un periodista resultó gravemente herido.
En desarrollo…