Qué son los insectos que sorprendieron a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires tras las lluvias

Las "chinches de agua" plagaron la Ciudad de Buenos Aires y las redes sociales. Las lluvias recientes habrían traído a estos insectos.

La reciente aparición de extraños insectos en balcones, patios y veredas encendió la alarma entre vecinos de distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. En las últimas horas, las redes sociales se llenaron de consultas y quejas por la presencia de las llamadas chinches de agua, cuya proliferación generó sorpresa y confusión.

Bichos en CABA Explotó en redes: la aparición de insectos en la Ciudad de Buenos Aires Desde el Gobierno porteño llevaron tranquilidad y descartaron que se trate de una invasión. Según explicaron fuentes de la Subsecretaría de Ambiente, el fenómeno está directamente vinculado a las condiciones climáticas recientes, con altos niveles de humedad y lluvias persistentes que favorecieron una explosión demográfica de estos insectos, habituales en cuerpos de agua de poca profundidad.

Bichos en CABA 1 Las autoridades remarcaron que se trata de una situación transitoria, que tenderá a resolverse con el cambio del clima. Además, aclararon que son inofensivos para las personas. Si bien pueden picar, no son venenosos y no representan un riesgo sanitario. De manera coloquial y equivocada suelen ser llamadas cucarachas de agua, aunque no guardan relación con esa especie.

Mientras tanto, las redes sociales funcionaron como cámara de eco del desconcierto. “Nunca había visto este bicho en Buenos Aires, ¿es una chinche de agua?”, escribió un usuario. Otros relataron escenas similares y expresaron su preocupación al encontrarlas en la vía pública y dentro de sus casas.