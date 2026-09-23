Qué películas tengo que ver para aprender inglés básico, intermedio o avanzado, según expertos

Aprender inglés no necesariamente implica limitarse a libros, ejercicios o clases tradicionales. Las películas también pueden utilizarse como una herramienta para entrar en contacto con vocabulario, expresiones cotidianas, pronunciaciones y diferentes acentos. De cara al Día Internacional de la Traducción , que se conmemora cada 30 de septiembre, existen distintas estrategias para aprovechar el cine como una instancia complementaria de aprendizaje.

La fecha fue instaurada por la ONU en 2017 para reconocer el trabajo de los profesionales lingüísticos y su papel para acercar culturas, facilitar el diálogo entre naciones, contribuir al entendimiento y la cooperación, y reforzar la paz y la seguridad mundiales. El 30 de septiembre coincide, además, con la festividad de San Jerónimo, patrono de los traductores , quien tradujo la Biblia al latín durante el siglo IV.

Más allá de los formatos tradicionales para aprender un segundo idioma, mirar películas subtituladas permite combinar simultáneamente el audio con la lectura del texto , además de incorporar palabras y expresiones dentro de un contexto determinado. En la Argentina, esta alternativa abrió además un debate ante la mayor presencia de películas dobladas al español en las salas: mientras algunas personas prefieren el doblaje para evitar concentrarse en la lectura de subtítulos, otras eligen acceder a las producciones en su idioma original.

Una de las recomendaciones es comenzar con subtítulos en inglés , una modalidad que permite relacionar la escritura de las palabras con su pronunciación y entrar en contacto con expresiones idiomáticas y phrasal verbs. La lectura también puede facilitar la comprensión de distintos acentos británicos, mientras que las imágenes aportan información adicional: los gestos, las acciones y las situaciones que atraviesan los personajes permiten deducir el significado de términos desconocidos a partir del contexto.

Otro punto consiste en elegir películas que generen interés , en lugar de limitar la selección exclusivamente a producciones pensadas para estudiar. La propuesta es incorporar títulos y géneros que la persona también elegiría para entretenerse en su propio idioma, de modo que la exposición al inglés se produzca a partir de contenidos que resulten familiares o atractivos.

Las 9 películas para aprender inglés según cada nivel

A partir de estos criterios, Preply, plataforma de clases particulares de idiomas online, elaboró una selección de nueve películas británicas y las organizó de acuerdo con el nivel de conocimiento del idioma. El listado incluye producciones con diferentes grados de complejidad, acentos y expresiones, divididas entre los niveles básico, intermedio y avanzado.

Nivel básico

1. Wallace and Gromit: The Curse of the Were-Rabbit (Wallace y Gromit: la maldición de las verduras). La película realizada con animación fotograma a fotograma sigue las aventuras de Wallace y su perro Gromit. El inglés utilizado es sencillo y las costumbres e interacciones entre sus personajes permiten un acercamiento a situaciones propias de la vida cotidiana inglesa.

Wallace y Gromit: la batalla de los vegetales. X

2. Four Weddings and a Funeral (Cuatro bodas y un funeral). El clásico protagonizado por Hugh Grant permite acercarse al humor británico y a expresiones características del idioma dentro de situaciones fáciles de seguir. Las interacciones del protagonista y las situaciones cómicas funcionan como contexto para comprender los diálogos.

3. Shaun of the Dead (El desesperar de los muertos). La producción combina comedia y una historia de zombis ambientada en Londres. Sus personajes utilizan un lenguaje cotidiano y el nivel de inglés no resulta especialmente complejo, por lo que permite practicar expresiones vinculadas con conversaciones habituales.

Nivel intermedio

1. 28 Days Later (28 días después). La película de terror presenta la historia de un virus que se apodera del planeta y convierte a las personas en zombis. Además de mostrar un Londres desértico, permite escuchar y reconocer distintos acentos británicos.

2. Love Actually (Realmente amor). La película incluye diferentes giros, expresiones y términos de la jerga británica, además de una variedad de acentos británicos e irlandeses. Por esa combinación, representa un paso adicional para quienes ya cuentan con una base del idioma.

3. Bend it Like Beckham (Quiero ser como Beckham). La historia se centra en una joven británica de origen indio que quiere dedicarse profesionalmente al fútbol y debe enfrentar las diferencias con sus padres británico-hindúes. Las situaciones permiten escuchar distintas formas de hablar y expresiones relacionadas con la vida cotidiana.

Nivel avanzado

1. Belle. Ambientada en la Inglaterra del siglo XVII, cuenta la historia de la hija ilegítima de una esclava africana y un oficial militar británico que es llevada a Gran Bretaña para vivir con la familia de su padre. En este caso, el desafío está en un lenguaje más sofisticado y menos coloquial que el utilizado en las películas recomendadas para los niveles anteriores.

2. Trainspotting. Ambientada en Escocia, sigue a un grupo de personas con adicción a la heroína que cometen pequeños delitos para financiar el consumo de drogas. La cantidad de expresiones, coloquialismos, jerga y acentos convierte sus diálogos en un desafío incluso para quienes cuentan con un conocimiento avanzado del inglés.

Trainspotting. X

3. Attack the Block (Ataque extraterrestre). La película combina terror y comedia a partir de la llegada de un grupo de extraterrestres que ataca a una banda callejera del sur de Londres. Los diálogos presentan acentos marcados de esa zona de la capital británica y utilizan una jerga multicultural propia de los adolescentes.

Más allá del género elegido o del nivel de dificultad, incorporar películas en inglés permite sumar una instancia de contacto con el idioma a través de situaciones, sonidos, expresiones y diferentes formas de hablar. El uso de subtítulos en inglés, la observación del contexto visual y la elección de historias que despierten interés son algunas de las herramientas que pueden utilizarse durante el aprendizaje.