Jorge Suárez y Facundo Arana, ovacionados de pie: los famosos que fueron a ver Visitando al Sr. Green

“Visitando al Sr. Green” celebró su función de prensa ante numerosas figuras que ovacionaron a Facundo Arana y Suárez por su actuación estelar.

Jorge Suárez y Facundo Arana, ovacionados en el estreno de "Visitando al Sr. Green".

Jorge Suárez y Facundo Arana vivieron una noche especial en el Multiteatro durante la función de prensa de “Visitando al Sr. Green”. Con numerosas figuras del espectáculo entre el público, los protagonistas de la obra dirigida por Santiago Doria recibieron una ovación de pie durante varios minutos al finalizar la presentación.

Pamela David, Betiana Blum, María Valenzuela, Eleonora Wexler, Franco Masini, Natalie Pérez, Martín Seefeld, Roly Serrano, Anita Martínez, Coco Sily y Mario Pasik fueron algunos de los invitados que se acercaron a Calle Corrientes para disfrutar de la actuación estelar de la dupla Suárez-Arana.

De qué trata “Visitando al Sr. Green” Escrita por Jeff Baron, la comedia dramática regresó este año a Calle Corrientes con una nueva versión protagonizada por Suárez y Arana y dirigida por Santiago Doria. La historia comienza cuando Ross Gardiner, un joven ejecutivo neoyorquino, casi atropella con su auto al Sr. Green, un hombre mayor, viudo y solitario. Como consecuencia, un tribunal lo obliga a visitarlo una vez por semana durante seis meses para ayudarlo con las tareas que necesite.

Jorge Suárez y Facundo Arana, ovacionados en el estreno de "Visitando al Sr. Green". Gentileza Los encuentros ponen frente a frente a dos hombres separados por la edad, sus costumbres y sus formas de entender la vida. Con el paso del tiempo, la obligación inicial da lugar a un vínculo que confronta sus prejuicios y convicciones sobre la religión y la forma de afrontar la vida.

Cuándo y dónde ver “Visitando al Sr. Green” La obra se presenta de miércoles a domingo en el Multiteatro (Av. Corrientes 1283, CABA), con entradas disponibles a través de Plateanet y en la boletería del teatro. La producción general está a cargo de Pipa Produce, Faroni Producciones, Juan Manuel Caballé y Tomás Rottemberg.