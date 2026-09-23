Negocios cerrados por el Día del Empleado de Comercio: cuándo será y cómo afectará a los mendocinos

El próximo 26 de septiembre se celebra el Día del Empleado de Comercio y como cae día sábado, desde el CEC confirmaron qué pasará con la atención.

En el marco de la celebración de un nuevo Día del Empleado de Comercio, el CEC Mendoza anunció una medida por la cual los locales permanecerán cerrados pero no el sábado 26 de septiembre (día en el que se conmemora por Ley) sino que se trasladará a un día hábil de la siguiente semana y afectará a los mendocinos.

"El Centro de Empleados de Comercio de Mendoza informa que el próximo lunes 28 de septiembre los establecimientos comerciales permanecerán cerrados con motivo de la celebración del Día del Empleado de Comercio", indica el comunicado oficial del CEC difundido este miércoles.

La fecha se conmemora en reconocimiento a las trabajadoras y los trabajadores de la actividad comercial, y constituye una jornada destinada al descanso y a la dignificación de la labor que realizan diariamente.

Por qué no abren los negocios en el Día del Empleado de Comercio: la explicación del CEC "Desde el CEC Mendoza se recuerda a la comunidad y al sector empresario la vigencia de la Ley 26.541, que establece el 26 de septiembre como Día del Empleado de Comercio. En esta oportunidad, la celebración se trasladará al lunes 28 de septiembre", afirmaron oficialmente desde la entidad con base en Mendoza.

Durante esa jornada no habrá actividad comercial en los establecimientos alcanzados por la normativa, por lo que se solicita a clientes y consumidores tener en cuenta el cierre de los comercios al momento de organizar sus compras.