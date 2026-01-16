Qué pasó con el mercado de oficinas premium en 2025

El mercado de oficinas clase A y A+ de Buenos Aires cerró el último trimestre del año con una leve desaceleración, luego de dos períodos consecutivos de crecimiento.

“El mercado muestra una pausa luego de meses de recuperación, pero la demanda se mantiene latente. Las empresas siguen buscando calidad, aunque con decisiones más estratégicas y un enfoque prudente de largo plazo”, explicó Juan Manuel Farola, Gerente Comercial de Colliers Argentina.

La tasa de vacancia subió a 13,70% y la absorción neta fue negativa en 18.050 m², de acuerdo al informe elaborado por Colliers Argentina. Esta contracción responde, en gran medida, a la liberación de importantes superficies en la zona Norte de CABA.

Durante el trimestre, los edificios clase A+ concentraron la mayor vacancia, con 185.852 m² disponibles y una tasa del 14,33%, frente al 12,94% del período anterior. En contraste, los inmuebles clase A se mantuvieron estables, con una vacancia del 12,51%. El inventario total no presentó variaciones, sosteniéndose en 1.980.498 m², y el valor promedio solicitado fue de 22,38 USD/m².

En cuanto al desglose por submercados, el Norte de GBA (77.396 m²), Microcentro (42.706 m²) y Norte CABA (42.110 m²) son los corredores con mayor superficie disponible. La suba de vacancia en el Norte de CABA –donde se liberaron casi 19.000 m² en este trimestre– fue un factor determinante en el desempeño general del mercado.

“Las oficinas siguen siendo espacios clave para la conexión, la colaboración y la cultura corporativa. El desafío ahora es ofrecer entornos que acompañen la transformación organizacional, con foco en la flexibilidad, la eficiencia y el bienestar”, agregó Farola.

Este balance marca un cierre de año con señales mixtas, pero con fundamentos sólidos que anticipan un 2026 con nuevas oportunidades. La evolución del modelo híbrido y la valorización de activos de calidad seguirán siendo ejes estratégicos para empresas que apuestan por consolidar su presencia en ubicaciones clave de la ciudad.

Los datos del rubro de oficinas se encuadran en un contexto general del sector de recuperación.

El mercado inmobiliario cerró 2025 con números positivos. Si bien hubo una baja en la cantidad de escrituras que se inscribieron en los últimos dos meses, el balance del año es alentador.

Magdalena Tato, presidenta del Colegio de Escribanos de CABA, fue optimista para el total de 2025. “Nos encaminamos a cerrar un año cerca de las 70.000 operaciones, que se ubicaría dentro de los primeros seis mejores desde cuando comenzamos a medir la serie en 1998. Con esa lectura de un muy buen año, nos desafía a mejorar condiciones para el 2026”, afirmó.

La recuperación del sector se viene registrando desde la llegada de Javier Milei. Después de cuatro años de gestión de Alberto Fernández, con intervención en el mercado de los alquileres y restricciones para la compra de dólares, el sector comenzó a crecer durante todo 2024.

Uno de los factores que jugó a favor fue la reaparición del crédito que impulsó las operaciones. La suba de tasas de los últimos meses provocó una desaceleración de la demanda de inmuebles.

De todas maneras, el año terminó con mayor demanda que un año atrás y precios en recuperación