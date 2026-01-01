Para el Colegio Inmobiliario la sanción de la Ley de Inocencia Fiscal estimulará la inversión

La entidad destacó que la nueva Ley de Inocencia Fiscal aporta seguridad jurídica, y abre oportunidades para pequeños inversores y familias.

Para el Colegio Inmobiliario esta ley es un paso clave para dinamizar la actividad, siguiendo el antecedente del último blanqueo en 2024.

El Colegio Inmobiliario mencionó la importancia de la ley de Inocencia Fiscal sancionada por el Congreso. La institución explicó que es una herramienta más para estimular la inversión. Y agregó que la ley brindará seguridad jurídica y previsibilidad a la compraventa de inmuebles.

Esta ley es un paso clave para mantener la actividad. Hay un buen antecedente como fue el último blanqueo de 2024 donde una parte importante fue a la compra de propiedades usadas. Ahora se promueve la participación de pequeños inversores que estaban fuera del sistema.

La ley va a estimular la inversión Además, desde el sector destacan que el nuevo marco legal puede contribuir a dinamizar no solo la compraventa de inmuebles, sino también actividades asociadas como la construcción, los servicios profesionales y el empleo. En ese sentido, la ley aparece como una herramienta que no solo busca regularizar capitales, sino también fortalecer el mercado interno y acompañar la recuperación sostenida del sector inmobiliario en todo el país.

Tenemos expectativas en el año que comienza porque hay confianza, certidumbre, y muchas ofertas para adquirir propiedades. Es el momento oportuno para concretar la compra de su casa para muchas familias.

La ley de Inocencia fiscal fue sancionada por el Senado el viernes pasado. El Poder Ejecutivo busca fomentar el consumo mediante el uso de dólares no declarados y sin justificar su origen.