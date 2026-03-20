Qué hacer en Buenos Aires este fin de semana largo: los planes imperdibles para disfrutar de la Ciudad

Este viernes comienza el fin de semana largo , por lo que la Ciudad de Buenos Aires presentará una agenda repleta de propuestas culturales, gastronómicas, recreativas y deportivas en los distintos barrios. Acá te contamos todo lo que podés hacer en la Ciudad para disfrutar del finde con amigos, familia o pareja.

La programación incluye la primera Bienal de Historieta del siglo en la Casa de la Cultura, una nueva edición de la avenida Corrientes hasta la madrugada, las últimas funciones de El lago de los cisnes en el Teatro Colón , un homenaje a Paz Martínez en Parque Centenario y actividades para toda la familia en la Usina del Arte.

Hasta el domingo, la Casa de la Cultura, en Avenida de Mayo 575, será sede de la primera Bienal de Historieta del siglo. El encuentro reunirá al público con dibujantes y guionistas nacionales e internacionales. La referencia anterior se remonta a 1968, cuando se realizó una edición en el Instituto Di Tella.

La programación contempla charlas, talleres y exposiciones dedicadas al mundo del cómic. La agenda completa se puede consultar en bienaldehistorietaba.org.

La avenida Corrientes volverá a extender su actividad nocturna este sábado entre Callao y el Obelisco. Más de 40 comercios, entre restaurantes, bares, pizzerías y heladerías, permanecerán abiertos hasta las 3, con descuentos especiales. La propuesta sumará clases de swing y música en vivo con Hot Shooters a la altura de Libertad, un taller de gin sin alcohol y cine bajo las estrellas con la proyección de Relatos salvajes cerca de Callao. La línea B de subte funcionará hasta las 2 y los estacionamientos hasta las 3.

El lago de los cisnes en el Teatro Colón

En el Teatro Colón continuarán las funciones de El lago de los cisnes, título del repertorio clásico del Ballet Estable dirigido por Julio Bocca, que inauguró la temporada 2026. Las últimas presentaciones de esta semana serán el jueves, viernes y sábado a las 20, y el domingo a las 17, en Cerrito 628. Además, habrá dos funciones reducidas para chicos, en un acto y tres escenas: el sábado a las 15 y el domingo a las 11. Las entradas están disponibles en la boletería y en teatrocolon.org.ar.

Eventos en la Usina del Arte

La Usina del Arte también concentrará parte de la agenda del fin de semana. El domingo a las 18 se presentará Cuentos y Canciones de María Elena Walsh, una propuesta familiar que recorre el universo de la autora y sus personajes. El espectáculo, ganador del Premio Gardel 2026 a mejor espectáculo infantil, tendrá entrada con reserva previa a través de usinadelarte.ar.

En ese mismo espacio, el viernes desde las 20, el Auditorio de la Usina del Arte será escenario de una presentación de la Orquesta del Tango de la Ciudad. El espectáculo propone un recorrido por los momentos y estilos del tango, desde clásicos tradicionales hasta obras contemporáneas. Las entradas también se pueden reservar en el sitio oficial del espacio.

Los imperdibles para disfrutar el fin de semana largo en la Ciudad El sabor de Francia desembarca en Recoleta. GCBA

Música en el Parque Centenario

Otro de los eventos destacados será el homenaje a Paz Martínez previsto para este viernes a las 20 en el Anfiteatro del Parque Centenario, en Avenida Lillo y Leopoldo Marechal. Participarán Sandra Mihanovich, Nahuel Pennisi, Ángela Leiva, Rodrigo Tapari y otros artistas, que interpretarán canciones del repertorio del compositor y cantante. El concierto contará con un ensamble dirigido por Daniel Godfrid.

Gastronomía francesa en Recoleta

La agenda incluirá además una propuesta gastronómica en Recoleta. Plaza Francia, en Avenida del Libertador 1400, recibirá este sábado y domingo, de 11 a 18.30, una feria con platos franceses. Habrá panadería artesanal, pastelería, quesos, charcutería, chocolates y cocina regional.

En el Cine Teatro El Plata, en Avenida Alberdi 5765, se presentará Alejandra y los mundos, obra del grupo de titiriteros del San Martín. La historia sigue a una niña y a un amigo que emprenden un viaje por distintos países. Las funciones serán los sábados y domingos a las 14.30. Las entradas se consiguen en complejoteatral.gob.ar.

Carrera en memoria de Miguel Sánchez

El domingo a las 8.30 se realizará una nueva edición de la Carrera de Miguel, el evento deportivo que mantiene la memoria del atleta y poeta Miguel Sánchez, desaparecido durante la última dictadura militar. La largada será en Avenida Miguel Sánchez 1050 y habrá pruebas de 3 y 8 kilómetros.

En La Boca, el Teatro de La Ribera será sede este sábado del cierre de la segunda edición del Festival El Tornillo, dedicado a la identidad xeneize. La última jornada incluirá teatro para chicos y adultos y danza contemporánea. La información se puede consultar en complejoteatral.gob.ar.

La programación se completa con “Seis universos, un encuentro”, la primera muestra del ciclo 2026 del Banco Ciudad en La Caja de Cristal, Florida 302. La exposición reúne obras de seis artistas mujeres en esculturas, grabados, objetos, pintura, joyería y arte digital, y puede visitarse de lunes a viernes de 10 a 15.