Qué es un meteotsunami, el dramático fenómeno que mató a una persona en Santa Clara del Mar

Un meteotsunami sorprendió este lunes a varias playas de la Costa argentina. En Santa Clara, una ola repentina de gran altura causó la muerte de un joven.

Un trágico episodio se registró este lunes en Santa Clara, en coincidencia con el regreso del calor a la provincia de Buenos Aires. Una ola gigante irrumpió de manera inesperada mientras varias personas disfrutaban del día en la playa. Este fenómeno, denominado meteotsunami, provocó la muerte de un joven y dejó alrededor de 35 heridos, según confirmaron desde Defensa Civil.

El hecho no fue aislado, ya que este "mini tsunami" se repitió en otras playas como Camet y Mar del Plata, donde también se vivieron momentos de tensión por el repentino crecimiento del mar.

Qué es un meteotsunami El meteotsunami es un fenómeno poco frecuente que consiste en un movimiento brusco y repentino del nivel del mar, originado por condiciones atmosféricas específicas. A diferencia de los tsunamis tradicionales, no está vinculado a terremotos ni a movimientos sísmicos submarinos.

En este caso, la ola fue generada por un frente atmosférico que empujó una gran masa de agua hacia la costa, provocando una subida súbita del mar. Por su apariencia y magnitud, suele ser llamado popularmente “mini tsunami”.