Qué dice el pronóstico para este jueves en Mendoza
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este jueves 4 de septiembre en Mendoza un día parcialmente nublado, con temperaturas frescas y poco cambio respecto de la jornada anterior.
Mendoza transita los primeros días de septiembre con un tiempo estable y sin fenómenos relevantes. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este jueves 4 el cielo estará parcialmente nublado, con vientos leves del este y temperaturas que oscilarán entre los 5° de mínima y los 13° de máxima. En la cordillera se prevé nubosidad baja y sin inestabilidad.
Será una jornada fresca en el llano, con poco cambio respecto del miércoles, lo que mantiene un patrón de tiempo invernal típico para la época.
El tiempo en los próximos días en Mendoza
El viernes 5 de septiembre habrá un leve ascenso térmico, con temperaturas que irán de 5° a 15°. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, con vientos leves del noreste y nubosidad baja en cordillera.
Ya el sábado 6 continuarán las condiciones estables, con poca nubosidad, mínima de 3° y máxima de 16°, acompañadas por vientos leves del noreste y buen tiempo en la montaña.
El domingo 7 marcará un leve cambio. Se espera nubosidad variable y poco cambio de la temperatura, con mínima de 4° y máxima de 17°. En la cordillera se anticipan nevadas, lo que podría complicar la circulación en pasos internacionales.