Qué dice el pronóstico para este jueves en Mendoza

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este jueves 4 de septiembre en Mendoza un día parcialmente nublado, con temperaturas frescas y poco cambio respecto de la jornada anterior.

Jueves con mínima de 5° y máxima de 13° en Mendoza, acompañado por nubosidad parcial y vientos leves del este.

Mendoza transita los primeros días de septiembre con un tiempo estable y sin fenómenos relevantes. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este jueves 4 el cielo estará parcialmente nublado, con vientos leves del este y temperaturas que oscilarán entre los 5° de mínima y los 13° de máxima. En la cordillera se prevé nubosidad baja y sin inestabilidad.

Será una jornada fresca en el llano, con poco cambio respecto del miércoles, lo que mantiene un patrón de tiempo invernal típico para la época.

El jueves en Mendoza se presentará con cielo parcialmente nublado y temperaturas agradables. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ El pronóstico indica que la máxima llegará a los 13°.

El tiempo en los próximos días en Mendoza El viernes 5 de septiembre habrá un leve ascenso térmico, con temperaturas que irán de 5° a 15°. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, con vientos leves del noreste y nubosidad baja en cordillera.

Ya el sábado 6 continuarán las condiciones estables, con poca nubosidad, mínima de 3° y máxima de 16°, acompañadas por vientos leves del noreste y buen tiempo en la montaña.