Prueba PISA: cómo se calcula el ránking y qué tiene en cuenta para ubicar a cada país

La prueba PISA permite comparar el rendimiento escolar de estudiantes de 15 años de distintos países. Pero el ránking no se arma solamente contando respuestas correctas, sino que los resultados pasan por un sistema estadístico que tiene en cuenta el desempeño de los estudiantes y la dificultad de los ejercicios.

Los puntajes de PISA se construyen sobre una escala estadística. Por eso, los puntos obtenidos por un país no pueden interpretarse de manera independiente, sino que adquieren sentido al compararlos con los resultados del resto de los participantes.

El procesamiento empieza con el análisis de las respuestas de los estudiantes, que se registran de manera digital y se envían al centro del proyecto en Australia. En esa instancia, cada respuesta es clasificada como correcta o incorrecta.

A partir de esos datos se analiza qué tan difícil resulta cada ejercicio. Para determinarlo, se observa qué proporción de los estudiantes pudo resolverlo correctamente. El método también tiene en cuenta cuántos problemas logra resolver cada alumno y, con esa información, establece la llamada “plausibilidad” del problema.

Estos datos permiten construir escalas que ubican los ejercicios según su dificultad y plausibilidad. Después, los resultados se trasladan a la escala general de PISA, donde el promedio está fijado en 500 puntos y la desviación típica es de aproximadamente 100 puntos. No obstante, no existe un puntaje mínimo o máximo fijo para un estudiante.

Por último, con los puntajes de los alumnos de cada país se realizan las comparaciones que dan lugar a las posiciones del ranking. De esta manera, PISA construye clasificaciones internacionales para matemática, ciencias y comprensión de textos.

Qué evalúa la prueba PISA

PISA evalúa el desempeño de estudiantes de 15 años en tres áreas: matemática, ciencias y comprensión de textos. La administra la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y se realiza cada tres años desde el año 2000.

La evaluación utiliza un modelo común para todos los participantes y no toma como base los contenidos específicos de las currículas de cada país. En cada edición, además, una de las tres áreas ocupa un lugar central y concentra una mayor proporción de la evaluación.

La prueba también incluye preguntas vinculadas con el entorno educativo y las experiencias de los estudiantes. Según las distintas ediciones, se incorporaron cuestiones relacionadas con las estrategias de estudio, la resolución de problemas y la formación básica en técnicas de información.

Qué países participan y desde cuándo

La cantidad de países que participan de PISA fue aumentando con el paso de los años. En la primera edición, realizada en 2000, participaron 41 países, y en la última edición fueron 75.

Argentina, por su parte, participó en todas las evaluaciones desde el comienzo, con excepción de la edición de 2003.

El propósito de PISA es generar una referencia común que permita comparar los resultados educativos de distintos sistemas. Por eso, las respuestas de los estudiantes se convierten mediante una metodología estadística en puntajes que pueden ser comparados entre países y utilizados para elaborar los rankings de cada área.