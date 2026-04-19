Pronóstico: varias provincias bajo alerta por tormentas fuertes, lluvias y nevadas este domingo
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa tormentas intensas en el centro del país, lluvias y nevadas en la cordillera.
Este domingo 19 de abril, más de diez provincias se encuentran bajo alerta meteorológica por pronóstico. Adicionalmente, existen advertencias por lluvias intensas en la cordillera y nevadas en Cuyo.
La alerta por tormentas del Servicio Meteorológico Nacional se divide en dos niveles. Por un lado, la alerta naranja alcanza a Córdoba, Santa Fe y Santiago del Estero. En estas provincias se esperan tormentas fuertes, algunas localmente severas, con abundantes precipitaciones en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. Los acumulados previstos se ubican entre 60 y 100 mm, con posibilidad de superarse en forma localizada.
Alertas meteorológicas por tormentas y nevadas
En tanto, la alerta amarilla por tormentas abarca Mendoza, San Luis, San Juan, Catamarca, La Rioja, Tucumán, Salta, Formosa, Chaco, Buenos Aires y La Pampa. Allí el SMN prevé lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, también con precipitaciones abundantes, actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas de hasta 70 km/h. Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 30 y 70 mm, con registros que podrían superarse de manera puntual.
Además, el pronóstico incluye una alerta por lluvias en la cordillera de Neuquén. En esa región se esperan precipitaciones, algunas localmente fuertes, con acumulados de entre 10 y 20 mm, que podrían superarse en forma local. En zonas elevadas no se descarta la presencia de lluvia y nieve mezclada, especialmente en el norte neuquino.
Por otro lado, Mendoza suma una alerta por nevadas. El organismo anticipa nevadas persistentes, con valores acumulados de entre 15 y 40 centímetros, que podrían superarse puntualmente. En sectores más bajos, la precipitación puede presentarse en forma de lluvia o lluvia y nieve mezclada.