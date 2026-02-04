Pronóstico: qué pasará este miércoles en Mendoza

El pronóstico anticipa una jornada calurosa e inestable en Mendoza, con nubosidad variable y tormentas previstas durante la tarde en los departamentos del sur.

El miércoles será caluroso e inestable en Mendoza, con tormentas previstas durante la tarde en el sur provincial.

El miércoles estará marcado por condiciones calurosas y precipitaciones en Mendoza, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. A lo largo del día se espera nubosidad variable, con un ambiente típico de verano.

La mínima será de 20° y la máxima alcanzará los 32°, con vientos leves del sudeste que acompañarán el desarrollo de la jornada.

Con el avance de la tarde, el escenario comenzará a desmejorar. Se esperan tormentas que afectarán principalmente al sur provincial, mientras que en el resto del territorio podrían registrarse precipitaciones aisladas. En la zona de cordillera, en tanto, continuará la inestabilidad, con probabilidad de lluvias.

Se espera que baje la temperatura en Mendoza para los próximos días De cara a los próximos días, el jueves se anticipa parcialmente nublado, con descenso de la temperatura y tormentas aisladas, además de vientos leves del sudeste. La máxima será de 29° y la mínima de 19°, con condiciones inestables también en cordillera.