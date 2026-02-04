Mendoza cerró el año del turismo internacional a contramano del país: la apuesta para 2026

En un año que, aunque en menor medida que en 2024, volvió a quedar marcado por la salida de argentinos al exterior, los datos oficiales mostraron que Mendoza logró, de algún modo, escapar de la regla general del país. El cierre de 2025 dejó un panorama dispar para el turismo internacional en la Argentina, donde la provincia completó con un leve saldo positivo, algo que no se registró en ninguno de los otros ingresos nacionales.

De acuerdo al último informe del turismo internacional del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( Indec ), mientras el país registró en diciembre un saldo negativo de casi 390 mil visitantes internacionales, algunos ingresos mostraron comportamientos diferenciados. En ese escenario, Mendoza se destacó por la performance del Aeropuerto Internacional El Plumerillo y por la dinámica del Paso Internacional Cristo Redentor, dos puertas clave para el turismo regional y binacional.

A nivel nacional, durante diciembre ingresaron 535,8 mil turistas no residentes, un 7,9% menos que en igual mes del año anterior, mientras que salieron al exterior 705,1 mil turistas residentes, con una suba interanual del 1,7%. El resultado fue un saldo negativo que se explicó, principalmente, por el fuerte crecimiento del turismo emisivo, sobre todo por vía aérea y terrestre.

En ese contexto general adverso, la estación aeroportuaria mendocina mostró un desempeño singular en el cuarto trimestre de 2025. Por esta vía ingresaron 37,2 mil turistas no residentes, lo que implicó una caída interanual del 11,7%. Sin embargo, las salidas de residentes totalizaron 36,5 mil turistas, con un crecimiento del 22,6%, lo que derivó en un leve saldo positivo de 700 turistas. Pese a que es una cifra baja, se trató de una rareza estadística en el panorama nacional donde casi todos los pasos presentaron balances negativos.

El perfil del turismo receptivo que arribó por vía aérea a Mendoza estuvo dominado por visitantes de Chile y Brasil, que concentraron más de la mitad de los arribos. El principal motivo del viaje fue vacaciones y ocio, con una participación superior al 70%, y una clara preferencia por hoteles de cuatro y cinco estrellas y alquileres temporarios. Con una estadía promedio de 8,2 noches, el gasto diario promedio fue de US$ 121,1 por persona, uno de los más altos entre los pasos relevados, con picos aún mayores en el caso de turistas brasileños.

Muy distinta fue la situación en el Paso Internacional Cristo Redentor. Este cruce terrestre registró en el cuarto trimestre una caída tanto en el turismo receptivo como en el emisivo. Los ingresos de turistas no residentes descendieron a 37,3 mil, con una baja interanual del 17,4%, mientras que las salidas de residentes también mostraron un retroceso significativo. En diciembre, el paso concentró apenas el 2,5% del turismo receptivo total del país, confirmando una pérdida de peso relativo frente a otros accesos.

La comparación con el resto de los ingresos al país refuerza el contraste. Ezeiza y Aeroparque concentraron más del 40% del turismo receptivo, pero con un saldo ampliamente negativo por el fuerte aumento de viajes al exterior. Córdoba, en tanto, mostró un crecimiento marcado del turismo emisivo y un déficit pronunciado.

La gran apuesta para la recuperación

Más allá de lo positivo del dato que dejó el último trimestre del año pasado, para referentes del sector, la provincia aún no ha logrado concretar una recuperación significativa. Así lo comentó a MDZ Online Roby Riedel, dueño de Mendoza Holidays DMC y Martur Viajes. “Todavía no se ve una recuperación significativa en la llegada de visitantes de nuestros mercados principales, los países vecinos, estando apenas un poquito mejor que el verano pasado”, resaltó.

De todas formas, anticipó buenas perspectivas de la mano de un segmento clave que un no ha encontrado su máximo potencial en la provincia: “Hacia adelante hay expectativas por el lado del turismo corporativo donde se está cotizando para los meses de abril en adelante, el interés por Mendoza para este segmento siempre está firme y es donde la provincia tiene muy buenas propuestas para grupos”, puntualizó.

Por su parte, Miguel Osimani, gerente general de Hilton Mendoza, aseguró que el turismo internacional tuvo en Mendoza un nivel bajo. “Diría que fue más bien escaso. Hubo mucha presencia de turismo nacional a lo largo del año. En 2025, la llegada de turismo de Brasil o de Chile al que estábamos acostumbrados fue bastante acotado. No obstante, seguimos trabajando para atraer esos mercados”, señaló.

En coincidencia con Ridel, el hotelero habló de la oportunidad que guarda el turismo corporativo. “Si bien 2025 fue un año que si bien tuvo muchos eventos, no tuvo la presencia de eventos a los que estamos acostumbrados o hemos estado acostumbrados en Mendoza, sobre todo en nuestro hotel en años anteriores. Nuestra apuesta no es quedarnos obviamente mirando lo que no sucedió,sino mirar de cara para adelante. Las perspectivas para este año en el turismo de reuniones del 2026 son un poco mejores que la del año pasado”, opinó.

En este sentido, aseguró que este año podría concretar un crecimiento de 10% en este segmento. La cifra se ve moderada por un hecho importante: “No estamos hablando de un gran año, sobre todo porque en los meses de junio y julio estimamos que el Mundial de Fútbol va a marcar un poco esa parte del año y se va a notar la ausencia de este turismo”, analizó.

“Nuestro trabajo justamente va a ser este año trabajar intensamente en fortalecer este segmento que para nosotros es sumamente importante. Te diría, en el caso de Hilton Mendoza, que es el core de nuestro negocio. Somos un hotel fuertemente enfocado al segmento corporativo y el turismo de reuniones”, añadió el referente hotelero.

Por último, Osimani resumió: “Esperamos un 2026 ligeramente superior con esta combinación de turismo individual, turismo de reuniones y eventos, quizás un 10% más interanual, si lo tuviese que cuantificar. Esto marca también un gran desafío para trabajar, para buscar mercados, para ampliar nuestra estrategia y, sin lugar a dudas, va a ser la premisa con la que vamos a estar trabajando este año”.