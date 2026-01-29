Turismo y hotelería: un sector clave para generar el primer empleo

Para miles de argentinos, la hotelería y el turismo fueron —y siguen siendo— una puerta de entrada al mundo laboral . Primeros trabajos como recepcionistas, camareras, mozos, cocineros o personal de limpieza marcan el inicio de muchas trayectorias profesionales, especialmente entre jóvenes que buscan experiencia, independencia económica y oportunidades de crecimiento.

Aunque el sector atravesó años difíciles, su carácter estacional y su capacidad de recuperación lo mantienen como uno de los mayores generadores de empleo en el país. En ese contexto, la contratación eventual emerge como una herramienta clave: permite responder a la demanda variable de las empresas, al tiempo que ofrece a los trabajadores una forma formal y segura de insertarse laboralmente.

Trabajar de forma eventual en hotelería o gastronomía brinda una primera experiencia valiosa: se aprende sobre atención al cliente, trabajo en equipo y adaptación a distintos entornos. A diferencia del trabajo informal, el empleo eventual formalizado garantiza aportes, cobertura médica y acceso a capacitaciones, lo que permite construir una trayectoria laboral sólida y reconocida.

Este tipo de contrataciones favorece la empleabilidad joven, ya que representa una puerta de entrada a una experiencia laboral concreta y registrada. Además, se desarrolla en sectores donde la práctica y la vocación de servicio son fundamentales para la inserción y el crecimiento profesional.

Las empresas del rubro valoran la disponibilidad horaria, la buena presencia y la actitud de servicio, además de la capacidad para adaptarse a la estacionalidad ya los ritmos de trabajo intensos.

Desde Adecco destacan que los perfiles eventuales son cada vez más estratégicos para el funcionamiento del sector. “La hotelería y el turismo siempre fueron grandes formadores de talento. Hoy, la contratación eventual permite que más personas puedan dar sus primeros pasos de manera formal, con beneficios y posibilidades reales de crecimiento”, expresó Paula Navarro, gerente de la División Hoteles, Turismo y Eventos.

Con el turismo interno en recuperación y la reactivación progresiva de los viajes, se espera un incremento en la demanda de personal eventual durante las próximas temporadas. Para muchos, estos puestos significan volver a empezar, retomar la actividad o dar el primer paso hacia un empleo estable.

Desde Adecco, el objetivo es acompañar ese proceso, conectando talento con oportunidades y fortaleciendo la empleabilidad en uno de los sectores más representativos del trabajo argentino.

Balance y proyecciones: del invierno crítico al repunte de divisas en 2026

El sector viene de un año difícil. La ocupación hotelera nacional se ubicó por debajo del 50% en temporada de invierno. Según la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT), se perdieron aproximadamente 10 puestos de trabajo por día.

Hacia final de año se recuperó, pero todavía no alcanza para recuperar los puestos perdidos.

Al mismo tiempo, el informe de la World Travel & Tourism Council (WTTC) revela que en 2024 el turismo aportó unos USD $36.000 millones al PIB -equivalente al 5,8% del total- y sostuvo cerca de 956.000 empleos directos. En 2025, el sector aporte casi USD $39.000 millones y supere el millón de empleos.

Según los datos del Departamento de Investigación y Estadísticas del Ministerio de Turismo (Mintur), los ingresos por divisas generados por el sector alcanzaron el año pasado los 2.040 millones de dólares, lo que representa un crecimiento superior al 16% en comparación con el año anterior. Este desempeño estuvo acompañado por un aumento del número de visitantes, que totalizaron3.604.488 ingresos al país, un 8% más que en 2024, confirmando una tendencia positiva tanto en volumen como en impacto económico.