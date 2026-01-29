100 años del Pasaje San Martín: eventos en la terraza, oficinas móviles y apertura al turismo

En noviembre, el Pasaje San Martín cumple 100 años y la administración trabaja en un masterplan para revivir la joya escondida de la Ciudad de Mendoza . Las obras incluyen la restauración del edificio, ascensores y vitrales, una agenda de eventos en la terraza , refuncionalización de espacios para darle espacio al turismo y la reconversión de departamentos en oficinas móviles.

La idea es revivir un espacio que supo ser un emblema del progreso de la ciudad. El Pasaje San Martín fue el primer edificio sismorresistente que desafió la chatura de la ciudad con siete pisos que albergan 154 unidades repartidas entre departamentos, oficinas y locales comerciales, una galería y una cúpula que trae parte de Europa a la árida Mendoza.

En 1989, la Peatonal Sarmiento vino a completar el kilómetro cero de la Ciudad de Mendoza, pero lejos de potencial el valor del Pasaje San Martín , los escalones y las puertas perdieron color ante el bullicio de los negocios con luces y pantallas.

En los últimos años, el centro perdió locales icónicos, quedan pocas tiendas y boutiques -como le decían las abuelas- y afloran los comercios con precios bajos, prendas en serie que se entremezclan con kioscos y algunos cafés.

“En otras ciudades del mundo la gente pagaría una entrada por recorrer un edificio como el Pasaje San Martín . Yo siento que es una joya en pleno centro que nadie sabe que está”, aseguró la administradora del edificio, Paola Arcaná, a Radio MDZ .

La vida de la mujer de 44 años está atravesada por el Pasaje San Martín. Su papá tenía su oficina en el edificio y ella lo acompañaba desde pequeña, jugaba en los pasillos, se perdía en los vitrales de las cúpula y se estremecía en los ascensores. Siguió los pasos de su padre: hoy es abogada y tiene su oficina en el edificio del kilómetro cero. Su mirada no es objetiva, está teñida de cariño, respeto y mucha predisposición para hacer del Pasaje San Martín un atractivo turístico.

pasaje san martin cupula (1).JPG El edificio tiene siete pisos. ALF PONCE / MDZ

Obras a corto plazo: vitrales, pintura y ascensores

Más allá de las tareas rutinarias de mantenimiento del edificio, la administración de Pasaje San Martín está trabajando en un masterplan de puesta en valor del lugar. El año pasado comenzaron con un festejo de los 99 años y la apertura de un café en la galería.

100 aniversario Pasaje San Martín 23 El café se inauguró el año pasado. Milagros Lostes - MDZ

Por los vínculos con las entidades, organizaciones y universidades de Mendoza, la cátedra de diseño les regaló la marca del Centenario del Pasaje San Martín y están trabajando en la identidad del edificio. Los primeros pasos los están dando a través de las redes sociales.

Por otro lado, se están llevando adelante trabajos civiles que necesitan aprobación gubernamental porque el Pasaje San Martín es Patrimonio Cultural de Mendoza. Actualmente, se está pintando la fachada y se están recuperando elementos que fueron cubiertos en los ´80 y ´90. “El sector de viviendas tiene apliques de luz de bronce que son una verdadera obra de arte y estaban pintados. Los estamos recuperando para que los veamos como eran originales. En todo lo que trabajemos vamos a respetar el diseño original”, dijo Arcaná.

Pasaje San Martín (26).JPG Los vitrales son de Francia. MDZ

Además, están trabajaron en la recuperación de los vitrales fabricados en Francia. “Estamos encarando un proceso para llevar adelante la limpieza y la refacción de los vitrales porque el vitral tiene dos partes, una que vemos desde adentro de la galería y otra por fuera que tiene un sistema de protección con otro tipo de de vidrios y estructuras que también requieren de su reparación y restauración”, aclaró la administradora del Pasaje San Martín.

PASAJE SAN MARTIN DSC_7931 (4).jpg Los ascensores. Marcos Garcia/MDZ

Los tres ascensores ingleses Otis también están en la lista de obras a corto plazo. A las tareas habituales de mantenimiento para que funcionen a la perfección se sumaron trabajos de restauración de la caja de madera para que queden como cuando los instalaron hace 100 años.

pasaje san martin (4).JPG ALF PONCE MERCADO / MDZ

Eventos en la terraza, oficinas móviles y turismo

Uno de los desafíos es sumar el turismo al Pasaje San Martín. Una de las propuestas es hacer eventos en la terraza pero para poder habilitar es imprescindible solucionar el tema de los baños en ese espacio. Otra de las ideas es que las oficinas que no se alquilen se conviertan en oficinas móviles o se abran al turismo.

“El Pasaje San Martín tiene un componente mixto, es como si fuese una ciudad pequeñita dentro de la ciudad. Hay un sector de oficinas con profesionales, un sector comercial y un sector de viviendas que conviven, a esto hay que sumarle el turismo que tiene Mendoza. Entonces tenemos que lograr un diálogo entre todos donde se dé espacio a lo que la sociedad demanda y se respete la tranquilidad y exclusividad que tiene hoy el pasaje”, cerró Arcaná.