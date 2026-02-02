El turismo tuvo un enero promedio, con algunos datos alentadores

El turismo interno en el primer mes del año fue bueno según la cámara del sector y con buenas perspectivas, aunque lejos de los mejores veranos de años anteriores.

Aunque quedan ya lejanos los veranos récord de turismo en la Argentina, el mes de enero tuvo datos buenos en promedio si se los compara con los últimos dos años y fueron evaluados por las cámara del sector como alentadores. Según el último informe del Observatorio Argentino de Turismo (OAT), publicado por la Cámara Argentina de Turismo, las diversas estrategias de promoción permitieron un auspicioso movimiento interno con señales positivas del turismo receptivo en el inicio de año.

Los destinos más buscados incluyeron a la Costa Atlántica bonaerense, la Ciudad de Buenos Aires, Villa Carlos Paz y, dentro de la Patagonia, San Carlos de Bariloche y Ushuaia. Varios de estos destinos registraron niveles de ocupación hotelera iguales o superiores al 70%, con picos destacados en localidades de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Cuyo, el Litoral, el Norte y la Patagonia.

En territorio bonaerense, Pinamar se ubicó entre los destinos más elegidos, con un promedio de ocupación del 85% y sectores como Cariló alcanzando el 90%. Villa Gesell, Mar de las Pampas, Necochea y Monte Hermoso también mostraron un desempeño firme, especialmente durante los fines de semana y la segunda quincena del mes.

Turismo interno regional con datos positivos Córdoba fue una de las provincias protagonistas con más de 2,4 millones de visitantes en enero y niveles de ocupación muy elevados en localidades, como Nono, Santa Rosa de Calamuchita, Villa General Belgrano y Mina Clavero. La provincia registró un incremento del 20% en la llegada de turistas en comparación con la temporada anterior.

córdoba, NONO Naturaleza, calma y agua fresca definen al pueblo de Traslasierra que más se disfruta en verano. Córdoba Turismo En la región de Cuyo, Mendoza promedió una ocupación del 60%, con más de 300.000 turistas, mientras que San Juan y San Luis se ubicaron en torno al 62% y 69% respectivamente, con destinos puntuales superando ampliamente esos promedios. En el Litoral, Misiones volvió a destacarse con Puerto Iguazú por encima del 80%, y Entre Ríos superó los dos millones de visitantes durante el mes.