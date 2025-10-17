Pronóstico en Mendoza: vuelve el calor y se vienen varios días agradables

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este viernes una jornada con ascenso de la temperatura y cielo algo nublado. El fin de semana se mantendrá cálido y estable, con máximas que llegarán a los 32°.

El viernes 17 de octubre marcará el regreso del calor a Mendoza. Luego del descenso de temperatura del jueves, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada con ascenso térmico y cielo algo nublado, acompañada por vientos moderados del sudeste. La máxima, según el pronóstico, alcanzará los 28° y la mínima será de 10°, con condiciones estables en toda la provincia.

En la zona cordillerana, el cielo se mantendrá poco nuboso y sin fenómenos relevantes, lo que anticipa un fin de semana con tiempo ideal para actividades al aire libre. El ambiente templado dominará gran parte del día, con una tarde cálida que dejará atrás la frescura del sur.

centro de mendoza plaza plazas turismo turistas clima calor verano (2).jpg plaza san martin El calor se mantendrá hasta el lunes, con jornadas ideales para disfrutar al aire libre. Santiago Tagua/MDZ Hasta cuándo durará el buen tiempo en Mendoza Durante el fin de semana, las condiciones seguirán estables y el calor irá en aumento. El sábado se perfila cálido, con una máxima de 30°C, algo de nubosidad y vientos del noreste. Ya hacia el domingo, el tiempo se mantendrá agradable, aunque con una ligera inestabilidad por la tarde y una máxima que alcanzará los 32°C.