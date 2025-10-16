Se viene el Argentino de Selecciones Sub 19 en Mendoza: todos los detalles del torneo

El Argentino de Selecciones Sub 19 se disputará en Mendoza desde el próximo miércoles. Conocé las fechas, los grupos y otros detalles del certamen.

Mendoza volverá a ser escenario de un Argentino de Selecciones Sub 19 de hockey sobre césped, certamen que tendrá a los mejores jugadores y jugadoras del país, muchas de ellas y de ellos en las Leoncitos y Leoncitas respectivamente, compitiendo durante 4 jornadas.

Con la presencia de los equipos mendocinos en damas y en caballeros, el torneo comenzará el próximo miércoles 22 de octubre y finalizará el sábado 25 de octubre, y se disputará en tres estadios en paralelo: el de Godoy Cruz y el Malvinas Argentinas y el de Leonardo Murialdo.

El Seleccionado de Mendoza de damas estará integrado por las siguientes jugadoras: Milagros Moreno, Violeta Vilarasau, Sofía García, Juliana Miranda, Ornella Gómez Neglia, Olivia Wisniewski, Milagros Del Valle Alastra Guillén, Sofía Scarlatti, Montserrat Vaquié, Federica De Lucia, Jazmín López, Luciana Peralta, Sol Maldonado, Giuliana Miceli, Morena Galeassi, Luciana Eyherachar, Catalina Allamand, Guadalupe Lafalla, Manuela Gutiérrez Lozano y Sofía Scalogna.

En tanto, los nombres que integrarán la Selección masculina de Mendoza Sub 19 son: Jeremías Abaca Garzia, Juan Martín Abdo Lucentini, Matías Nahuel Alarcón, Bautista Borgna, Emiliano Gastón Bustos Parra, Juan Cruz Cavallaro, Bruno Joaquín Dalla Vía, Sebastián Fontana, Matías Gutiérrez Lozano, Juan Francisco Lorenzo Tramontana, Tobías Uriel Lucero, Juan Ignacio Maldonado Laos, Luciano Matías Mercado, Nicolás Miquelez, Santino Moretti Lucentini, Valentino Emilio Moretti Lucentini, Juan Ignacio Rizzo, Julián Nahuel Rizzo, Ignacio Joaquín Sánchez Thea y Santiago Enzo Yanzón.

Mendoza chicos Los chicos jugaron un amistoso con San Juan este miércoles. Asociacion Mendocina de Hockey Los grupos en damas Zona A