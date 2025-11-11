Pronóstico: Mendoza tendrá un martes primaveral con sol

La provincia tendrá una jornada agradable, con cielo mayormente despejado y temperaturas templadas. La máxima alcanzará los 25° y la mínima será de 15°.

Mendoza tendrá un martes soleado y sin alertas, con una máxima de 25°.

Después de varios días inestables, Mendoza vuelve a disfrutar de un martes primaveral. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada soleada, con temperaturas templadas y buen tiempo en toda la provincia.

La máxima rondará los 25° y la mínima será de 15°, con vientos leves del sector noreste y cielo parcialmente despejado durante todo el día.

No se esperan alertas meteorológicas y el ambiente se mantendrá agradable, ideal para actividades al aire libre. En la cordillera, las condiciones también serán estables.

El buen tiempo se mantendrá durante la semana en Mendoza, con ascenso de temperatura hacia el jueves. El pronóstico para las próximas jorandas en Mendoza El miércoles mantendrá la tendencia de buen tiempo, con ascenso de la temperatura y vientos leves del este. El cielo estará poco nublado y la máxima llegará a los 27°.