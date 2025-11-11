Pronóstico: Mendoza tendrá un martes primaveral con sol
La provincia tendrá una jornada agradable, con cielo mayormente despejado y temperaturas templadas. La máxima alcanzará los 25° y la mínima será de 15°.
Después de varios días inestables, Mendoza vuelve a disfrutar de un martes primaveral. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada soleada, con temperaturas templadas y buen tiempo en toda la provincia.
La máxima rondará los 25° y la mínima será de 15°, con vientos leves del sector noreste y cielo parcialmente despejado durante todo el día.
No se esperan alertas meteorológicas y el ambiente se mantendrá agradable, ideal para actividades al aire libre. En la cordillera, las condiciones también serán estables.
El pronóstico para las próximas jorandas en Mendoza
El miércoles mantendrá la tendencia de buen tiempo, con ascenso de la temperatura y vientos leves del este. El cielo estará poco nublado y la máxima llegará a los 27°.
Hacia el jueves, el panorama se volverá más cálido, con 31°C de máxima y poca nubosidad durante el día. Sin embargo, el SMN anticipa tormentas aisladas hacia la noche y nevadas en cordillera, por lo que podría regresar la inestabilidad hacia el final de la jornada.