Pronóstico en Mendoza: calor y tormentas para este 14 de febrero

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Mendoza inicia el fin de semana largo de Carnaval este sábado 14 de febrero con temperaturas elevadas e inestabilidad hacia la noche.

En pleno Día de San Valentín, el calor será protagonista, aunque el cierre de la jornada podría estar marcado por tormentas aisladas. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa nubosidad variable, vientos leves del noreste y una máxima de 32°C, con mínima de 18°C. En la cordillera se espera cielo algo nublado.

De acuerdo al sistema de alertas del SMN, gran parte de la provincia se encuentra bajo nivel amarillo por posibles tormentas, lo que implica fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupciones momentáneas en actividades cotidianas. Las precipitaciones podrían estar acompañadas por actividad eléctrica y ráfagas aisladas hacia la noche.

Pronóstico extendido: el calor seguirá siendo protagonista durante toda la semana. Pronóstico: cómo seguirá el tiempo el resto del fin de semana largo El domingo continuará el tiempo inestable, con temperaturas que rondarán los 29°C de máxima y probabilidad de lluvias aisladas. A partir del lunes se prevé un nuevo ascenso térmico, con máximas que volverán a ubicarse por encima de los 32°C.