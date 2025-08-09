Pronóstico para los próximos días en Mendoza: calor, Zonda ¡y otra vez frío!

Cómo estará el tiempo en Mendoza este domingo y en el inicio de la semana, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó el pronóstico para los próximos días en Mendoza y, según el mismo, se espera una jornada agradable y con una máxima “primaveral” para este domingo 10 de agosto.

El SMN anticipa cielo “parcialmente nublado” durante todo el día. La temperatura mínima será de 3ºC, mientras que la máxima alcanzará los 18ºC.

Pronóstico para los próximos días en Mendoza El lunes y martes la temperatura seguirá en ascenso, llegando incluso a superar los 20ºC, según el SMN. Esto tiene que ver con la probabilidad de que corra viento Zonda, en principio en el sur provincial.

Por este mismo motivo es que para el miércoles se espera un brusco descenso de la temperatura: apenas 13ºC de máxima.