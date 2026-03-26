Prónostico del viernes 27 de marzo: así estará el tiempo en Argentina

El tiempo para este viernes 27 de marzo se presenta con condiciones meteorológicas variables en gran parte de la Argentina, según el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ). El avance de aire húmedo y cálido genera un escenario propicio para lluvias y tormentas, especialmente en el centro y norte del país.

En provincias como Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires predominará el cielo mayormente nublado, con probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas hacia la tarde y la noche. Algunas de estas precipitaciones podrían estar acompañadas por actividad eléctrica.

En el norte argentino, las condiciones serán similares, con mayor inestabilidad y eventos de lluvia que podrían presentarse de forma más generalizada. En contraste, la Patagonia mostrará un panorama más estable, con nubosidad variable y algunos períodos de sol, especialmente en el sur.

Las temperaturas se mantendrán en valores elevados para la época, con máximas que en la región central rondarán los 26 a 28 °C, en un contexto de humedad en aumento.

El panorama tenderá a volverse más inestable con el correr de las horas, especialmente en el centro del país y la región del Río de la Plata, donde el viento del este será protagonista.

El sábado 28 se intensificará el viento del este, con ráfagas que podrían alcanzar los 33 km/h y mayor nubosidad. Se esperan precipitaciones aisladas, sobre todo durante la madrugada y primeras horas del día, especialmente en zonas costeras y de navegación.

El domingo 29 será el día más complicado del período: la probabilidad de tormentas alcanzará el 80%, con mayor intensidad durante la madrugada y la mañana. Las ráfagas podrían superar los 35 km/h, lo que volverá poco favorables las condiciones en el Río de la Plata, especialmente para embarcaciones pequeñas.

Hacia la tarde del domingo se espera una mejora gradual, aunque con cielo todavía variable. Este escenario se dará en el marco de un aumento de temperaturas que se extenderá hacia el inicio de abril, con valores que podrían superar los 30 °C en el Área Metropolitana de Buenos Aires.