Pronóstico del SMN para el viernes: sol en gran parte del país y tormentas previstas en el norte argentino.

El próximo viernes 15 de agosto se presentará con condiciones dispares en Argentina. Mientras el este y sur del territorio tendrán una jornada a puro sol, el norte enfrentará nubosidad abundante y tormentas aisladas.

En el Área Metropolitana, el clima acompañará desde temprano: cielo despejado, sin previsión de lluvias y con buena visibilidad durante todo el día. La provincia de Buenos Aires, especialmente la franja costera y el sur, disfrutará de un panorama similar, ideal para actividades al aire libre.

El SMN anunció cómo estará el tiempo para este viernes El norte, en cambio, mostrará mayor inestabilidad. Zonas de Salta, Formosa y Chaco tendrán nubosidad intensa y posibilidad de tormentas aisladas, acompañadas por períodos de cielo cubierto.

En el centro del país, la situación será más equilibrada, con intervalos de sol y nubes, pero sin pronóstico de precipitaciones. El sur se mantendrá estable, con cielos mayormente despejados en la Patagonia y algo de nubosidad sobre Tierra del Fuego y sectores cordilleranos.