Prepagas: la nueva medida del Gobierno por la cuota transparente de las obras sociales

El Gobierno extendió el plazo para que las prepagas y las obras sociales se adhieran al nuevo plan de transparencia para los usuarios.

El Gobierno volvió a extender el plazo para que prepagas y obras sociales implementen la “cuota transparente”, adecuando sus contratos al nuevo sistema, mediante la Resolución 1080/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial. Qué busca la nueva medida y por qué el Gobierno quiere extender los tiempos para integrar el sistema nuevo.

La medida establece una nueva prórroga a la Resolución 1725/2025, que busca estandarizar la información que reciben los usuarios, obligando a las empresas a detallar con precisión qué se está pagando y qué servicios incluye cada plan.

Con la extensión dispuesta, las entidades contarán con 30 días adicionales para readecuar sus sistemas de facturación y contratos de cobertura. De esta manera, desde que se comunicó la medida van 210 días de margen para concretar la puesta en marcha, ya que previamente se extendió tres meses y luego dos veces otro mes, el plazo inicial que fijaba solo 30 días.

Nueva medida de las prepagas Al argumentar la nueva prórroga, el Ejecutivo explicó que “a la fecha no se encuentran dadas las condiciones necesarias para la efectiva implementación del régimen”, al indicar que está demorada “la adecuación de los sistemas de facturación y la adaptación integral de los instrumentos contractuales por parte de las entidades alcanzadas”.

En relación al efecto de la decisión, sostuvo que “la presente medida no altera los objetivos ni el contenido sustantivo de la resolución, sino que procura facilitar su ejecución efectiva, manteniendo la tutela de los derechos de los beneficiarios y/o usuarios y asegurando la transparencia en la administración de los recursos del sistema de salud”.