Prepagas bajo la lupa: qué empresas concentran los reclamos en Mendoza

La Cámara Federal de Mendoza confirmó un fallo que frena los aumentos aplicados por empresas de medicina prepaga desde enero de 2024 y declaró inconstitucional parte del DNU 70/23. La decisión ratificó una sentencia de primera instancia y obliga a retrotraer las cuotas a los valores de diciembre de 2023, con actualizaciones posteriores según el IPC.

El fallo surgió a partir de amparos individuales presentados por afiliados mendocinos que sufrieron incrementos abruptos tras la desregulación del sistema. “Hemos llegado a ver aumentos del 200%. El desfasaje fue completamente desproporcionado entre diciembre y marzo-abril”, explicó la abogada Laura Cannizzaro, del estudio Aguinaga Abogados, en diálogo con MDZ .

Según la Justicia, no se puede liberar el mercado de la salud sin controles, teniendo en cuenta la posición dominante de las empresas y el impacto directo en los usuarios. La resolución no es automática ni colectiva, pero sienta un precedente fuerte para quienes quieran reclamar.

La Cámara Federal de Mendoza ratificó un fallo que frena los aumentos de las prepagas y habilita nuevos reclamos, incluso para quienes no accionaron en 2023.

El Gobierno decidió dar marcha atrás al aumento, pero no incluyó a todas las prepagas. Foto: Imagen generada con Midjourney

En los casos tramitados en Mendoza, las empresas con mayor cantidad de reclamos fueron OSDE, Swiss Medical, Medifé, Medicus y Galeno. “OSDE se lleva entre el 60 y el 70% de los casos que tenemos en el estudio”, detalló Cannizzaro.

No es un dato menor: esas mismas prepagas fueron imputadas en diciembre de 2024 por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia por presunta cartelización. La investigación apuntó a un aumento coordinado de cuotas entre diciembre de 2023 y abril de 2024, en pleno vacío de control estatal.

El impacto económico de los fallos es concreto. “Una persona que realiza el reclamo podría recibir una facturación de un tercio de la cuota aplicada por la empresa”, explicó la abogada. En números reales, matrimonios que llegaron a pagar más de un millón de pesos mensuales hoy pueden quedar en valores cercanos a los $300.000.

Cómo reclamar hoy

Uno de los puntos más importantes del fallo es que no cierra la puerta a quienes no iniciaron acciones en su momento. “La buena noticia es que esos aumentos, aún para los que no hicieron el proceso judicial, hoy tienen la posibilidad de hacerlo”, señaló Cannizzaro.

Si bien no siempre se recupera lo ya pagado de más, sí se puede modificar la base de cálculo actual de la cuota. “Vos lo que tenés que hacer es cambiar la base sobre la que hoy te están cobrando”, explicó la letrada, y aclaró que cada situación debe analizarse de manera individual.

La confirmación del fallo por parte de la Cámara Federal fortalece ese camino. No se trata de un caso aislado, sino de un criterio judicial que empieza a repetirse y que puede sostener nuevos amparos en la Justicia Federal mendocina.

Jubilados y adultos mayores, los más golpeados

El copago será del 9% para todas y cada una de las prestaciones que un afiliado a obra social o prepaga solicite. Jubilados y adultos mayores fueron los más afectados por los aumentos y desde el estudio de abogados Aguinaga aclaró que no están obligados a pasar automáticamente a PAMI.

Los aumentos más agresivos se dieron en los rangos etarios altos. “A la gente que más impactó fue a los adultos mayores, porque ya de por sí pagan cuotas más altas”, explicó Cannizzaro. En muchos casos, los valores parecían diseñados para empujar a los afiliados fuera del sistema privado.

La abogada fue clara en este punto: no es obligatorio pasar a PAMI al jubilarse. Las prepagas no pueden cortar el contrato, imponer nuevas condiciones ni triplicar la cuota bajo la excusa de una “nueva afiliación”. Hacerlo implica un perjuicio directo para el usuario.

Existen acciones judiciales específicas para garantizar la continuidad del plan, respetando antigüedad, cobertura y costos. “La gente tiene miedo, pero el riesgo real es quedarse como está, porque mañana te fijan cualquier valor”, advirtió.

Además, la Cámara cuestionó que el Gobierno no haya probado la urgencia del DNU ni el impacto real de la normativa anterior sobre la crisis del sistema de salud.

“Era ingenuo pensar que sacando el organismo de control todo se iba a acomodar solo”, resumió Cannizzaro. Y agregó: “También fue ingenuo pensar que las empresas de medicina prepaga se iban a autorregular”, sentenció Cannizzaro.