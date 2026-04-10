Por qué el edificio del Concejo Deliberante de Godoy Cruz se iluminó de rojo

La acción simbólica se realizó en el marco de una jornada internacional de concientización sobre el Parkinson y su impacto en la comunidad.

La intervención forma parte de una campaña internacional impulsada también en Mendoza.

La Municipalidad de Godoy Cruz se sumó a una campaña global de concientización y, este viernes, iluminó de rojo la fachada del edificio del Honorable Concejo Deliberante en el marco del Día Mundial del Parkinson.

La intervención se realizó como parte del "Abrazo Rojo", una acción simbólica que identifica a nivel internacional la lucha contra esta enfermedad y que en Mendoza es promovida por la Asociación "Mejor que Ayer".

El objetivo de la jornada es visibilizar el Parkinson, fomentar el diagnóstico temprano, difundir información adecuada y generar mayor empatía en la comunidad hacia quienes conviven con esta condición.

godoy cruz1 Godoy Cruz se sumó al “Abrazo Rojo” por el Día Mundial del Parkinson. Prensa Godoy Cruz Una fecha global para concientizar y generar empatía El Día Mundial del Parkinson se conmemora cada 11 de abril desde 1997, cuando fue establecido por la Parkinson’s Europe junto con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En ese contexto, distintas ciudades del mundo se suman con intervenciones urbanas y actividades públicas bajo el lema del "Abrazo Rojo", con el propósito de ampliar el conocimiento social sobre la enfermedad.